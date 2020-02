Edremit Belediyesinden deprem bölgesine yardım Başkale’ye gönderilmek üzere 200 battaniye 50 adet ısıtıcı gönderildi

Van’ın Edremit Belediyesi, Başkale ilçesinde depremden zarar gören mahalleler için bölgeye çok sayıda battaniye ile ısıtıcı gönderdi.

Van’ın Başkale ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem Başkale ilçesine bağlı Özpınar, Gelenler, Kaşkol ve Güvendik mahallelerinde can ve mal kaybının yaşanmasına neden oldu. Depremin ardından Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, ilgili kurumlarla olağanüstü bir toplantı gerçekleştirerek, deprem bölgesine gerekli yardımların yapılması konusunda çalışmaların yapılmasına istedi. Zaman kaybetmeden yıkımın olduğu yerlerdeki vatandaşlara ulaştırılmak üzere 200 adet battaniye ve 50 adet ısıtıcı hazırlayan Edremit Belediyesi, deprem bölgesine ulaştırılması için Kızılay Van Şubesi’ne teslim etti.



“Belediye olarak çalışmalarımız devam etmekte”

Yaşanan depremden duydukları üzüntüyü dile getiren Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Başkale ilçesinde yaşanan yıkımlardan dolayı geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Depremin neden olduğu yıkımlardan dolayı bazı vatandaşların hayatlarını kaybetmesi ve birçok kişinin de yaralanmasından dolayı üzüntülü olduklarını ifade eden Başkan Say, “Depremin yaşandığı saat ile birlikte Edremit Belediyesi olarak, ilgili müdürlerimizle toplanıp durum değerlendirmesi yaptık. Neler yapılması konusunda tüm hazırlıklarımızı yaparak, ilk etap da bu mahallelerimizdeki vatandaşlara ulaştırılması için 200 adet battaniye ve 50 adette ısıtıcı ayarladık. Bunların bölgeye götürülmesi içinde gerekli malzemeleri Kızılay’a teslim ettik. Öte yandan belediye olarak Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bulunan hasta yakınlarımız için çay ve çorba ikramı yapmaktayız. Bunların akabinde çalışmalarımız devam edecektir. Rabbim bir daha bu tür acıları yaşatmasın. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet, yaralılara ise acil şifalar diliyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.