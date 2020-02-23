Başkale'deki depremden geriye kalan enkaz yığınları

İran'ın Hoy kentinde meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki deprem Van'ın Başkale ilçesine bağlı kırsal mahallelerde yıkıma neden olması nedeniyle 9 kişi hayatını kaybetti. Bazı kerpiç evlerin hasar gördüğü yıkımdan geriye kalan enkaz yığınları kameraya yansıdı.



İran’ın Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Hoy şehrinin Kotur ilçesinde yerel saatle 09.22’de 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, İran'a sınır olan Van'ın Van Başkale ilçesine bağlı Kaşkol, Güvendik, Özpınar ve Gelenler Mahallelerinde bulunan kerpiç evlerin bazılarının yıkılmasına neden oldu. Depremde 4'ü çocuk 9 kişi hayatını kaybederken 37 kişi de yaralandı. Depremin yıkımından geriye kalan enkaz yığınları kameraya böyle yansıdı.

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