Özpınar köyünde depremde vefat eden 8 kişinin mezarı kazıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Van’ın Başkale ilçesine bağlı Özpınar köyünde sabah İran’da meydana gelen depremin ardından vefat eden 8 kişinin mezarı kazıldı.



İran’ın Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Hoy şehrinin Kotur ilçesinde yerel saatle sabah 09.22’de 5.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremde, İran'a sınır olan Van'ın Van Başkale ilçesine bağlı Kaşkol, Güvendik, Özpınar ve Gelenler Mahallelerinde bulunan kerpiç evlerin bazılarının yıkılmasına neden oldu. Deprem sonrasında 4'ü çocuk 9 kişi hayatını kaybederken 37 kişi yaralandı. Depremde Özpınar köyünde hayatını kaybeden 8 kişinin mezarı akşam saatlerinde kazıldı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yarın yapılacak cenaze töreninin ardından defnedileceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.