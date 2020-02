İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye İran sınırındaki 5.9’luk yeni deprem hakkında açıklama yaptı. Soylu, “250 konut ve 300 ahır yıkıldı. 700 konutta da ağır hasar var. Yaptığımız tespitlerde herhangi bir can ve mal kaybı söz konusu değil” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Başkale Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan depremzedeleri ziyaret etti. Ziyaretin ardından İran'ın Hoy şehrinde saat 19.00'da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem ile ilgili açıklama yapan Bakan Soylu, “Yaptığımız tespitlerde ve tetkitlerde herhangi bir can ve mal kaybı söz konusu değil. Şu ana kadar bize gelen bilgiler doğrultusunda 250 konut ve 300 ahır yıkıldı, 700 konutta da ağır hasar var. Bu ölçekte belli bir bölgeyi etkisi altına alan bir deprem olarak şunu söyleyebilirim gittiğimiz gördüğümüz noktalarda da ağır hasar verdiğini söyleyebilirim. Ama buna rağmen yaralılarımız ziyaret ettik. Toplam 39 yaralı. 12 vatandaşımız da taburcu oldu. 39 yaralımızın 2’si yoğun bakımda. 2’si de ameliyat oldular. Diğerleri orta iyi seviyelerde. İnşallah onlar da buradaki tedavilerinden sonra her birinin sağlıklı bir şekilde taburcu olmasını ümit ediyoruz, dua ediyoruz. Özellikle şu ana kadar gerek yardım gıda barınma konusunda hem AFAD’ımız, hem Kızılay’ımız kolları sıvamış durumda. Bir taraftan hasar tespitlerimiz devam ediyor. Şu anda 2 binin üzerinde sıcak yemek dağıtılıyor günde 3 öğün” dedi.

Vatandaşlar için çadır kurulumlarının devam ettiğini kaydeden Bakan Soylu, kuzulama dönemi olan hayvanlar için de ayrı bir ihtimam gösterdiklerini söyledi.

Bakan Soylu, “Başkale’den ve köylerden Van merkeze hastalarımızı ziyaret için geldik. Bakan yardımcımız orada kriz merkezinin başında. Sabaha kadar da özellikle hem çadırların kurulumunu, sobaydı, battaniyeydi, yataktı bunların kurulumunu oraya sevkini, oradaki yemeklerin dağılımını aynı zamanda yarından itibaren de inşallah Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri de yıkımlara başlayacaklar. Bu arada sosyal rehabilitasyon da özellikle kurumlarımız tarafından Aile Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız ve diğer kurumlarımız tarafından gerçekleştirilmektedir. Tekrar geçmiş olsun ve başsağlığı dileklerimi iletiyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.