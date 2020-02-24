Saray Kaymakamlığı hasar gören depremzedelere yardım

– Van’ın Saray Kaymakamlığı, dün İran Hoy kentinde meydana gelen 5.9 şiddetin yaşanan depremde ilçeye bağlı bazı mahallerde hasar gören depremzedelere yardım etti.

Dün İran’ın Hoy ilçesinde meydana 5.9 ile 5.8 şiddetinde yaşana deprem Van’ın Saray ilçesinde hasara neden oldu. Yaşan deprem ilçe halkı geceyi dışarıda geçirdi. Deprem sonrası ilçe Kaymakamlığı tarafın oluştura ekipler ilçeye bağlı mahallerde incelemeler yaparak depremden etkilen mahallere tespit yapıldı. İlçe genelinde can ve mal kaybı olmazken daha önceki depremlerde çatlakları olan yapılarda hasar meydana geldiği öğrenildi. Saray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Halis Aydın öncülüğünde depremden etkilenen Keçikayası, Kapıköy, Karahisar, Örenburç, Turan ve Koçbaş mahallerinde koordineli bir şekilde yürütülen çalışmayla, vatandaşların barınma ve ısınma ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için çadır, ısıtıcı yardımı yapılarak çeşitli gıda ürünleri dağıtımı yapıldı.

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