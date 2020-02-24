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Sokak hayvanları İpekyolu’nda sahipsiz kalmıyor

İHA

Van merkez İpekyolu Belediyesi, günlük hayatın doğal bir parçası olan sokak hayvanlarının korunması ve ıslahı için üzerine düşen görevleri yerine getirmeye devam ediyor.

Sokak hayvanları İpekyolu’nda sahipsiz kalmıyor

Van merkez İpekyolu Belediyesi, günlük hayatın doğal bir parçası olan sokak hayvanlarının korunması ve ıslahı için üzerine düşen görevleri yerine getirmeye devam ediyor.
İpekyolu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen “Gönüllülerle El Ele Sokak Hayvanlarının Yanında” etkinliğine ekipler, Ekodokya Gönüllüleri ve üniversite öğrencilerinden oluşan 30 kişilik ekip katıldı. İpekyolu sınırları içerisinde bulunan Sıhke Göleti ve Van Kalesi çevresine mama, bayat ekmek ve atık yemek bırakarak, hayvanların beslenmelerine destek oldu. Yapılan ortak çalışmalar kapsamında yaban kuşlarını da unutulmadı. İpekyolu Belediyesi, Ahmedi Hani Parkı’nda bulunan ağaçlara kuşların yuva yapması ve doğal yaşamlarını sürdürebilmeleri için “Kuş Evleri” bıraktı. İpekyolu Belediyesi, sokak hayvanları ve doğadaki diğer hayvan türlerine yönelik, hayvanların korunması, ıslahı ve beslenmeleri gibi çalışmalarına ara vermeden devam edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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