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Depremde hayatını kaybeden 8 kişi yan yana defnedildi

İHA

Depremde hayatını kaybeden 8 kişi yan yana defnedildi.

Depremde hayatını kaybeden 8 kişi yan yana defnedildi

Depremde hayatını kaybeden 8 kişi yan yana defnedildi.
İran'da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremde, Van'ın Başkale ilçesine bağlı Özpınar Mahallesi'nde hayanı kaybeden Hüseyin Tosun, Aydın Tosun, Ekrem Tosun, Reis Furat, çocukları Hasret, Muhammet, Fatma ve Defne, köy mezarlığında göz yaşları arasında toprağa verildi. Hayatını kaybedenlerin toprağa verilmesi sırasında Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de köy mezarlığında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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