Deprem bölgesi havadan görüntülendi

İkinci Cemre ne zaman, nereye düşecek?

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Van’ın Başkale ilçesine bağlı Özpınar Mahallesi'nde depremin izleri havadan görüntülendi.

İran’ın Hoy kentinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremle birlikte can ve mal kaybının yaşandığı Özpınar Mahallesi, havadan görüntülendi. 8 kişinin hayatını kaybettiği ve onlarca kişinin yaralandığı mahallede birçok küçükbaş hayvan ise hala enkaz altında. Özpınar Mahallesi'nde hayatını kaybedenler, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da katıldığı cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanırken, mahallede hasar tespit çalışmaları başlatıldı

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