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Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden depremzedelere yardım eli

İHA

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Başkale'de yaşanan depremde etkilenen vatandaşlara battaniye, kışlık giysi, gıda ve ısıtıcı yardımında bulundu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden depremzedelere yardım eli

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Başkale’de yaşanan depremde etkilenen vatandaşlara battaniye, kışlık giysi, gıda ve ısıtıcı yardımında bulundu.
İran’da meydana gelen depremden etkilenen ve 9 vatandaşın hayatını kaybettiği, 50 vatandaşın da yaralandığı vatandaşlar için “Siz Üşürseniz Biz Donarız” sloganıyla, Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından başlatılan yardım kampanyası kapsamında toplanan 1 kamyon dolusu battaniye, kışlık giysi, gıda ve ısıtıcı yardımı tamamlanarak Başkale’ye gönderilen kamyon, dün gece saat 22:00’da deprem bölgesindeki yetkililere teslim edildi. Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonluğunda 8 gençlik merkezi, 11 kız ve erkek yurt müdürlüğü ile ilçe müdürlükleri tarafından, İran’ın Hoy kentinde meydana gelen, 9 vatandaşın hayatını kaybettiği 50 vatandaşın da yaralandığı depremin hemen ardından yardım kampanyası başlatıldı. Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Çaldıran, Erciş, Gürpınar, Edremit, İpekyolu, Süphan, Gevaş ve Tuşba gençlik merkezleri ve 11 yurt müdürlüğü ile ilçelerde başlatılan yardım kampanyasına, vatandaşlar da büyük destek verdi. Özellikle kampanyaya küçük yaştaki çocukların ve gençlerin verdiği destek oldukça duygulu anlar yaşattı. Tuşba Gençlik Merkezinde toplanan yardımlar; gençlik merkezi müdürleri, yurt müdürleri, gençlik lideri, gönüllü gençler ve kurum personelleri tarafından paketlenip tıra yüklenerek Başkale’ye gönderildi.
Deprem haberini aldıkları ilk andan itibaren büyük üzüntü yaşadıklarını söyleyen Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, "Yaşanan bu acı olaydan dolayı büyük üzüntü duyduk. Depremde zarar gören vatandaşlarımız için hemen depremin yaşandığı ilk andan itibaren 8 gençlik merkezi, 11 yurt müdürlüğü ve ilçe müdürlüklerimiz ile ‘Siz Üşürseniz Biz Donarız’ sloganıyla yardım kampanyası başlattık. Kampanyamızda toplamış olduğumuz kuru gıda, battaniye, ısıtıcı, yorgan, bebek malzemeleri, ayakkabı ve kışlık kıyafetlerden oluşan yardım malzemelerini aynı gün içerisinde tamamlayarak gençlik liderlerimiz ile birlikte Başkale’de vatandaşlarımıza dağıtılmak üzere ilçemize gönderdik. Gönderdiğimiz yardımlarımız gece saat 22:00’da Başkale ilçemizdeki yetkililerimize teslim edildi. Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ailesi olarak deprem felaketini yaşayan vatandaşlarımızı yalnız bırakmayacağız. Bugünden itibarinde deprem bölgemizdeki merkez köyümüzde çocuklarımız için büyük bir etkinlik çadırının ve diğer köylerimizde de etkinlikler yapacak mobil gençlik merkezi faaliyetlerinin çalışmalarının startını verdik. İnşaallah bir süre gençlerimiz ve çocuklarımızın psikolojik olarak rehabilite edilmelerine katkı sunacak etkinliklerle bölgede olacağız. Millet olarak bu tür sıkıntılı ve acı günlerimizde büyük bir dayanışma örneği gösteriyoruz. Başlatmış olduğumuz bu yardım kampanyasına çocuğundan yaşlısına herkes bu seferberliğe ortak oldu. Bu seferberliğe katılan her bir vatandaşımıza ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Bu tür durumlarda insanlarımız her şeyi bir kenara bırakıp anında kenetlenebiliyor. Bu da milletimizin asla parçalanamayacağının ve bir olduğunun göstergesidir" ifadelerini kullandı.

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