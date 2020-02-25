Kaçak yapılaşmaya geçit yok

Van merkez İpekyolu Belediyesi tarafından başlatılan kaçak yapılaşma ile mücadele işlemleri devam ederken aynı zamanda imara aykırılık nedeniyle yapı kayıt belgeleri iptal edilen yapılarda da yıkım işlemleri sürüyor.

İpekyolu Belediyesi ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün ortak çalışmaları neticesinde mülkiyeti Tekel Genel Müdürlüğü’ne ait olan ve daha önce Van Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından korunma altına alınan tescilli Eski Tekel Binası arazisi üzerinde inşa edilen kaçak yapının alınan mahkeme kararı çerçevesinde yıkımına karar verilmişti. Bu kapsamda İpekyolu Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü, Kaçak Yapı Şefliği ekipleri koordinesi, Fen işleri ve Zabıta Müdürlüklerinin destekleriyle Cumhuriyet Caddesi Eski Tekel Binası yanında bulunan ve yıkım kararı alınan işyeri ile ilgili akşam saatlerinde yıkım işlemlerine başlandı. Belediye ekipleri gözetiminde çevre güvenliği alındıktan sonra başlatılan yıkım çalışmaları, gece saatlerinde sona erdi. İpekyolu Belediyesi yasal mevzuatlara aykırı, imar planları dışında, doğayı tahrip eden ve vahşi yapılaşmanın önüne geçmek amacıyla İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan'ın talimatıyla başlatılan “Kaçak Yapılaşma İle Mücadele” seferberliğinin süreceği bildirildi.

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