Van'da belediye misafirhanesi depremzedelere açıldı

VAN Büyükşehir Belediyesi, 100 kişi kapasiteli refakatçi misafirhanesini depremzedeler için açtı.

İran´ın Hoy kentinde meydana gelen Van´da yıkıma yol açan depremin ardından alarma geçen Büyükşehir Belediyesi, depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarını sürdürüyor. Deprem bölgesine sıcak yemek ve kumanya gönderen Büyükşehir Belediyesi, barınma sorunu için de çalışmalarını sürdürüyor. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı´na bağlı Refakatçi Misafirhanesi, depremden etkilenen ve kalacak yeri olmayan vatandaşların hizmetine açıldığı belirtildi.

Yetkililer, refakatçi misafirhanesinde vatandaşların barınma ihtiyacının yanı sıra yeme, içme ve banyo gibi temel ihtiyaçlarının da karşılanacağını belirtti. Alipaşa Mahallesi Sıhke Caddesi´ndeki misafirhanede kalmak isteyen depremzedelerin detaylı bilgi için de (0432) 444 4 465 numaralı telefona ulaşmaları istendi.



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