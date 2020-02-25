İpekyolu Belediyesi’nde personellere koronavirüs eğitimi verildi

Van merkez İpekyolu Belediyesi personellerine Dr. Dicle Bora tarafından Koronavirüsü (Covid19) ile ilgili eğitim semineri verildi.

İpekyolu Belediyesi ve İpekyolu İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliği kapsamında belediye personellerine Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Dicle Bora tarafından Koronavirüsü (Covid19) ile ilgili eğitim semineri verildi. Eğitim seminerinde, Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıkan ve çok sayıda can kaydına sebep olan koronavirüsü hakkında çeşitli bilgiler verildi. Koronavirüs nedir? Nasıl bulaşır? Tedavisi var mıdır? Alınması gereken tedbirler nelerdir? Gibi konuların konuşulduğu seminere, Belediye Başkan Yardımcısı Murtaza Kamar, belediye personelleri ve birim müdürleri de katılım sağladı.

Eğitim seminerinde söz alan Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Dicle Bora, “Özellikle solunum yolları, karaciğer, mide, barsak ve sinir sistemini etkileyebilir. Bu virüs öksürme ve hapşırma ile havaya saçılan virüslerin kolayca alınması ve enfekte materyale dokunulmasıyla ağız ve buruna temas sonucunda bulaşabilir. Virüsün insanlara hayvanlardan bulaştığı düşünülmektedir. Özellikle deve eti ve sütüyle bulaşma ön plandadır. Hasta insanlarla aynı ortamda yaşamak veya onların bakımı sırasında yakın temasta bulunmak virüsün bulaşmasının başka bir sebebidir. Mikroplarla kirlenmiş yüzey ve eşyalarla temas etmiş ellerle ağız, burun ve gözlere dokunmakla; hapşırma, öksürme ve konuşma esnasında havaya atılan damlacıkların solunum yoluyla alınmasıyla virüs insanlara geçer. Akciğer hastalığına neden olabilen ve tedavi edilmediğinde ağır akut solunum yolu yetersizliği sendromu gibi hastalıklara yol açan koronavirüsü insanlarda soğuk algınlığından pnömoni (zatüre)’ye kadar değişen çok çeşitli solunum yolu enfeksiyonlarına neden oluyor. Koronavirüs dahil tüm solunum yolu hastalıklarından korunabilmek için alınabilecek önlemler şu şekildedir; Ellerinizi sık sık, 20 saniye süreyle su ve sabunla yıkamak. Su ve sabun bulunamıyorsa alkol bazlı bir el dezenfektanı kullanmak. Öksürürken veya hapşırırken ağzımızı ve burnumuzu kâğıt mendille kapatmak ve ardından mendili mutlaka çöpe atmamız gerekiyor. Kirli ellerle ağzımıza, burnumuza ve gözlerimize dokunmamalıyız. Koronavirüs belirtileri olan yada teşhisi konmuş hastalarla aynı kaptan yemek yemek, aynı bardağı paylaşmak gibi kişisel temastan kaçınmalıyız. Kapı kolları ve oyuncak gibi sık dokunulan yüzeyleri temizlemeli ve bunları dezenfekte etmeliyiz. Hayvanlarla temas öncesi ve sonrası düzenli olarak ellerimizi yıkamalı, hasta hayvanlarla temastan kaçınmalı, çiğ ya da iyi pişmemiş hayvan ürünlerini tüketmemeliyiz. Kalabalık ortamlardan uzak durmalıyız” ifadelerine yer verildi.

Koronavirüs ile ilgili eğitim semineri karşılıklı soru cevap şeklinde son buldu.

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