MHP'den depremzedelere ziyaret

Van’ın Başkale ilçesinde 9 kişinin yaşamını yitirdiği İran depreminin ardından MHP Genel Merkezi tarafından görevlendirilen Van İl Başkanı Salih Güngöralp, deprem bölgesine giderek geçmiş olsun ziyaretlerinde bulundu.

Deprem yerini ziyaret ederek vatandaşların talep ve sorunlarını dinleyen MHP Van İl Başkanı Salih Güngöralp, geçmiş olsun dileklerini ileterek, depremde hayatını kaybedenler için dua etti. Güngöralp, "Van'ın Başkale ilçesinde meydana gelen deprem felaketlerin yaşanmaması için en önemli olan kuralları baştan koyup bunları takip edip izlemek ve denetimleri yapıp kuralları ciddi bir şekilde koymanız gerekiyor. Yapılan çalışmaları sahaya yaymak ve toplumsal bilinci oluşturup, vatandaşın ne yapıp ne yapmayacağını iyice anlatmak gerekiyor. Kurumsal altyapıyı ve toplumsal bilinci teknolojiyle birleştirince ne kadar şiddetli olursa olsun sarsıntılar, buna karşı ne yapacağını bilen bir toplum, bunu yönetebilir. Kurumlar bunu görerek hareket ediyor ve yaralar çok hızlı bir şekilde sarılıyor. Hayatını kaybedenlerin mekanı cennet olsun, ailelerine sabır ihsan etsin, başsağlığı yaralılarımıza da Allah'tan acil şifalar diliyorum” dedi.

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