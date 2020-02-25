Bakan yardımcılarından son durum açıklaması İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: “Devletimizin bütün kurum ve kuruluşları görevinin başında”

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ve Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, Başkale Kaymakamlığında kurulan Deprem Kriz Merkezi’ndeki toplantıya başkanlık ederek önemli açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, beraberinde Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu, van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit ve yetkili kurum amirleri ile birlikte Başkale Kaymakamlığında kurulan Deprem Kriz Merkezi’ndeki toplantıda depremle ilgili son durum hakkında açıklama yaptı. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet dileyen Bakan Yardımcısı Çataklı, “Van’da 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi ve bu ana kadar 251 artçı sarsıntı oldu. Bu depremlerde 9 vatandaşımız hayatını kaybetti, 54 vatandaşımızda yaralandı. Depremde yaralananların 36’sı taburcu edildi, 18 vatandaşımızın ise tedavi süreçleri sürüyor. Depremde hayatını kaybedenlere Allahtan rahmet diliyor, yarlarımıza acil şifalar diliyoruz, bütün Van’a ve milletimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” dedi.



"Depremden hemen sonra bölgeye 2 bin 80 çadır sevk ettik"

Deprem bölgesinde büyük ihtiyaçların karşılandığını ve çalışmaların sürdürüldüğünü söyleyen Bakan Yardımcısı Çataklı, Van’da AFAD Müdürlüğü, UMKE, jandarma ve diğer birimler arama kurtarma çalışmalarında ilk dakikalarda harekete geçerek vatandaşın daha fazla mağduriyet yaşamaması adına çalıştıklarını söyledi. Bakan Yardımcısı Çataklı, “Gerek Van İl AFAD, gerekse de çevre illerden 80 personel yönlendirdik. Sağlık Bakanlığımızda 94 UMKE personeli, 8 doktor ve yeteri kadar araç gereç yönlendirilerek hemen bölgeye müdahale ettik. Barınma durumlarına bakarsak kış soğuk bölgeye 2 bin 80 çadır sevk ettik. Bunlardan bin 7 tanesi şuanda lojistik depomuzda ihtiyaç olursa onları da alana sevk etmek üzere hazırda bekletiyoruz. Köylerde şuan 619 çadır kuruldu. Her köyümüzde hazırda kurulmayı bekleyen çadırlarımız da mevcut ihtiyaç durumuna göre bu çadırlarımıza kuracağız. AFAD ve jandarma ekiplerimiz orada koordineli bir şekilde çadır kurma faaliyetlerini sürdürüyor. İnsanlarımızın barınma ihtiyaçları anlamında büyük sorunu çözdük, günlük sıkıntılar ortaya çıktığında onları da çözeceğiz bu konuda malzememiz hazır. Yine havalar soğuk ısınmak önemli bir konu 930 ısıtıcı, 514 soba dağıtımı gerçekleştirdik, yine yeteri kadar sobamız var, ihtiyaç olan yerlere dağıtım devam ediyor, 8413 adette battaniye dağıtımı gerçekleştirdik, hane sayısını dikkate aldığımızda büyük bir sorunu bu şekilde çözdüğümüzü düşünüyorum” diye konuştu.



“Güncel rakamla 376 konut, 447 ahır ile 65 deponun yıkıldığını görüyoruz”

Hasar tespit çalışmalarının üç gün sonra tamamlanacağını belirten Bakan Yardımcısı Çataklı, “Diğer önemli bir konuda hayvancılık bölgesi burası. Hayvan barınakları önemli. Diğer illerimizden buraya 829 hayvan çadırı sevk ettik ve kurulum çalışmaları devam ediyor. İlk gün 3 bin kişiye sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirdik ve bin kişilik kumanya dağıtıldı. Dün sabah 5 bin kişilik kahvaltı, öğle 8 bin kişilik sıcak yemek ve akşam 5 bin kişilik sıcak yemek dağıtımı yapıldı. Bugün ve bundan sonra bütün köyün yemekleri bu şekilde verilecek. İhtiyaç sahiplerine gıda kolisi dağıtımı da yapılıyor. Hasar tespit çalışmalarını Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız yürütüyor. 12 ekiple 24 personel çalışıyor sahada. Bugün 18 ekip daha buna dahil oldu. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu dün tespit çalışmaları 4 gün içinde tamamlanacağını söylemişti, 3 gün içinde bu hasar tespit çalışmalarını da tamamlamayı düşünüyoruz. Güncel rakamla 376 konut, 447 ahır ile 65 deponun yıkıldığını görüyoruz. Sayı dediğimiz gibi güncel tespitler. Bundan sonra ki süreçte bu sayılar değişecektir” İfadelerini kullandı.

Devletin bütün kurum ve kuruluşlarının Van için görevlerinin başında olduğuna dikkat çeken Çataklı, “Acil yardımlar için AFAD müdürlüğüyle 2,5 milyon lira gönderdik. Aile Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığında 1 milyon lira gönderdi. Ortaya ilk çıkan ihtiyaçların giderilebilmesi için. Depremin meydana gelmesiyle birlikte İçişleri Bakanımız bölgeye geldi. Dün Tarım ve Orman Bakanımız geldi. Şimdi Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu Burada ve biz buradayız. Süreci en ince ayrıntısına kadar düşünerek çalışmalarımızı bu şekilde sürdürüyor ve sürdüreceğiz. Özellikle AFAD, jandarma, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Van Büyükşehir Belediyesi, Valilik, Başkale Kaymakamlığı, Kızılay ve bütün kurum ve kuruluşlarımızla arkadaşlarımız yoğun bir çaba sarf ettiler. Bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Devletimizin bütün kurum ve kuruluşları görevlerinin başında, görevlerinin gereğini yerene getiriyorlar, bundan sonra ki süreçle ilgili yine aynı şekilde bütün kurumlarımızın çalışmaları devam edecek” şeklinde konuştu.

Daha sonra bir konuşma yapan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, bölgenin hayvancılık bölgesi olduğunu ifade ederek, Bu noktada dün Bakanımız ve valimizle birlikte sahada tespit çalışmalarında bulunduk. Bu çalışmalarda ihtiyaçlarımızın büyük bir bölümünü dün gece itibarı ile sahaya intikal ettirdik. Ve eksikliklerin tamamlanması noktasında özellikle genel müdürlerimizi sahaya getirdik. Dolayısıyla çok hızlı bir şekilde ölenlere Allah rahmet etsin, milletimizin başı sağolsun. Yaralılara acil şifalar diliyoruz. İnşallah hızlı bir şekilde bu musubeti başımızdan defedeceğiz” dedi.

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