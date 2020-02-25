(Görüntülü) Van'daki depremde enkaz altında kurtulanlar o anları anlattı

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Muhabirine anlattı. Güvenlik Mahallesi'nde ahırda koyunlarına bakarken ankaz altında kalan Gıyasettin Arslan, depremde kurtulan anne ve babası tarafından enkaz yığınları altında yaralı olarak çıkarıldığını, aynı mahallede yaşayan Fadime Acar ise depremde 6 çocuğunu kurtardığını, kendisinin de yıkıyan duvarın altında kaldığını söyledi.

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