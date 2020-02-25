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Depremde 4 çocuğunu kaybeden anne, yurtta kalan çocuklarını istiyor Van depreminde 4 çocuğundan ayrı ...

İHA

Van'ın Başkale ilçesindeki depremde eşini ve 4 yavrusunu toprağa veren acılı anne Nebahat Furat, 7,2 büyüklüğündeki Van depreminden bu yana ayrı kaldığı 4 kızına kavuşmak istiyor.

Depremde 4 çocuğunu kaybeden anne, yurtta kalan çocuklarını istiyor Van depreminde 4 çocuğundan ayrı kaldı, İran depreminde 4 çocuğunu kaybetti Ayrı kaldığı kız çocuklarını iki yıldır görmüyor

Van'ın Başkale ilçesindeki depremde eşini ve 4 yavrusunu toprağa veren acılı anne Nebahat Furat, 7,2 büyüklüğündeki Van depreminden bu yana ayrı kaldığı 4 kızına kavuşmak istiyor.
İran'ın Hoy kentinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde Başkale ilçesinin Özpınar, Güvendik, Kaşkul, Gelenler ve Böğrüpek mahalleleri büyük hasar gördü. Depremde 9 kişi hayatını kaybederken 66 kişinin de yaralandığı mahallelerde yaralar sarılmaya devam ediyor.
Depremin en ağır bilançosunun yaşandığı Özpınar Mahallesi'nde çamaşır asmak için bahçeye çıkan Nebahat Furat evinin yıkılmasıyla eşi Reis (41), çocukları Fatma (7), Defne (6), Muhammed (4) ve 7 aylık Hasret adlı bebeğini kaybetti. Acılı anne Furat, cezaevinden iki ay önce çıkan ve evini geçindirmek için inşaat işçiliğine başlayan eşinin geçim sıkıntısı nedeniyle İstanbul’da yurda bıraktığı 4 kız çocuğuna kavuşmak istiyor.

“Çocuklarımı istiyorum”
İHA muhabirine konuşan acılı anne Nebahat Furat, yurtta kalan 4 çocuğuna bir an önce kavuşmak istediğini belirtti. Tek istediğinin çocuklarına kavuşmak olduğunu ifade eden Furat, “Depremde eşimi ve çocuklarımı kaybettim. Şu an 4 çocuğum yurtta kalıyor. Çocuklarım babalarının öldüğünü bilmiyor. Sadece kardeşlerinin öldüğünü biliyorlar. Buradan gitmek istiyorum. Çocuklarımın yanına gitmek istiyorum. Hiçbir şey istemiyorum sadece çocuklarımı versinler kahroldum artık” dedi.

“Onları çok özlüyorum”
İstanbul’da yetiştirme yurdunda kalan çocuklarını 2 yıldır görmediğini dile getiren Furat, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Çocuklarımı versinler, dünya malı gelip geçicidir. Çocuklarım Van depreminden bu yana İstanbul’dadır. Evim yıkıldı sabredemiyorum artık. Onları çok özlüyorum. Psikolojim bozuldu. Bunun üzerine çocuklarımı da vermezlerse perişan olacağım. Omuzlarım boş kalmasın. Çocuklarımın hasretini çekiyorum.”

“Çocuklarını 2 yıldır hiç görmüyor”
Ablasının büyük bir acı yaşadığını ifade eden Beytullah Arslan ise “Ablam psikolojik olarak çok kötü bir durumdadır. Biz kendisine her türlü desteği veririz ama şu İstanbul’da 4 çocuğu yurtta kalıyor. O çocukların geri verilmesini istiyoruz. En azından içi onlarla rahatlar. Çocuklarıyla hasret giderir. Bir nebze de olsa ölen çocuklarının yerini doldurur. Devletten tek istediğimiz çocuklarının kendisine geri verilmesidir. Çocuklarını 2 yıldır hiç görmüyor. Çocuklarıyla görüntülü konuştu ama dayanamadı. Çocuklar annelerini unutacak duruma gelmişler” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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