Erciş’te “Koronavirüs'e karşı alınacak önlemler” konulu toplantı

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Van’ın Erciş Kaymakamlığı “Koronavirüs'e karşı alınacak önlemler” konulu toplantı düzenlendi.

Erciş Kaymakamlığı tarafından “Koronavirüs'e karşı alınacak önlemler” konulu toplantı düzenlendi. Çin’de ortaya çıkan ve son günlerde dünyanın en önemli sağlık sorunu haline gelen koronavirüs, yaklaşık 30 ülkede yayılım gösterdi. Binlerce insanın hayatını kaybettiği virüs, son olarak Van’ın da sınırı olduğu İran’da görüldü. İran’da görülen salgının ardından ülke çeşitli önlemler aldı. Söz konusu önlemler kapsamında, Erciş Kaymakamlığı tarafından da toplantı düzenlendi. Kaymakam Nuri Mehmetbeyoğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, olası virüs salgınına karşı ilçemizde alınacak tedbirler görüşüldü.

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