Deprem bölgesindeki çalışmalar sürüyor

İRAN'ın Hoy kentinde, sınıra yakın bir bölgede meydana gelen ve Van'ın Başkale ilçesinde yıkıma neden olan 5,9 büyüklüğündeki depremin yaraları sarılmaya çalışılıyor. 3 yaralının ise hastanelerdeki tedavileri sürüyor.

Türkiyeİran sınır hattında 23 Şubat günü meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem, Van'ın Başkale ilçesinde Özpınar, Güvendik, Kaşkol ve Gelenler mahallelerinde yıkıma neden oldu. Depremde, 9 kişi hayatını kaybetti, 68 kişi de yaralandı. Başkale ve Van'daki hastanelerde tedaviye alınan yaralılardan 65'i taburcu edildi. 3 kişinin ise tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, deprem bölgesinde Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nden bir komisyonun hasar tespit çalışması yaptığı kaydedildi. Çalışmaların tamamlandığı Kaşkol Mahallesi'nde Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin enkaz kaldırma çalışmalarına başlayacağı bildirildi. Gelenler Mahallesi'nde ise hasar tespit çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğu, konteynerlerin kurulacağı alanların da belirlendiği kaydedildi.

Valilik ayrıca şu ana kadar 40 bin kişilik yemek dağıtıldığını, günlük 18 bin kişilik yemek dağıtımının da sürdüğünü açıkladı. Bölgeye hayvanların barınması için de 829 çadır sevk edildiği, ayrıca bölgede şu anda 92 UMKE personeli, 8 doktorun görev yaptığı, 370 jandarma personeli ve kadın astsubayın da çadırlarda bulunan aileleri ziyaret edip piskososyal destek verdiği kaydedildi.



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