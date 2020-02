Van TSO depremzedeler ve koronavirüs için toplandı

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Meclisi, Başkale’de yaşanan deprem felaketi ve İran’da tespit edilen Koronavirüs tehlikesiyle ilgili yaşanan gelişmeleri görüşmek üzere olağanüstü toplandı.

Olağanüstü toplantıda, Van TSO Sosyal Destek Merkezi’nin kurulması ve yapılacak olan yardımların bu merkez ile koordine edilmesi kararlaştırılırken, ayrıca nakdi destek sunulması içinde Şartlı Bağış Hesabı aktif hale getirildi. Van TSO Yönetim Kurulu Üyeleri, kurulan bağış hesabına ilk etapta 30 bin liralık kişisel destek sunarken, üyelerin de destek olması için kurulan hesap bilgileri paylaşıldı ve çağrı yapıldı. Yine toplantıda 2 gündür deprem bölgesinde olan oda personelinin belirlediği acil ihtiyaçlar hakkında fikir alışverişinde bulunularak yapılacaklar ele alındı.

Toplantıda, konuşan Meclis Başkanı Yasin Ertürk, yaşanan gelişmeler hakkında bilgiler verdi. Ertürk, “İran’ın Hoy kentinde meydana gelen depremler Van’ın sınır ilçe ve mahallelerinde ölüm ve yıkımlara neden oldu. Başkale ve Saray ilçesine bağlı 18 mahallede hasar tespit çalışması yapılıyor. Hasar tespit çalışmaları yüzde 50’nin üzerinde tamamlandı. Yaşanan depremlerde 9 kişi hayatını kaybederken, 2’si ağır 54 kişi yaralandı. 36 vatandaşın tedavisi tamamlandı ve taburcu edildi. 18’inin tedavisi ise devam ediyor. Bu depremlerde 376 ev, 447 ahır ve 65 depo yıkıldı. 600’ün üzerinde de hasarlı yapı bulunuyor. Yıkılan ahırlar sonucunda 3 bin 329 küçükbaş, 72 büyükbaş hayvan telef oldu” dedi.



Başkan Ertürk çalışmaları anlattı

Deprem bölgesinde yapılan çalışmalar ve sağlanan destekler hakkında da bilgiler veren Ertürk, “Şu ana kadar barınma ihtiyacı nedeniyle 2 bin 80 çadır ve hayvanlar için yine 829 hayvan çadırı getirildi. Şu an itibariyle vatandaşımızın barınması adına 619 çadır kuruldu ve fazla çadırlarda bekletiliyor. Isınma kapsamında 930 ısıtıcı, 514 soba ve 8.413 battaniye dağıtımı yapıldı/devam ediyor. Bölgede şu ana kadar 251 artçı deprem meydana geldi ve bunların 9’unun şiddeti 4'ün üzerinde. Deprem sonrası 25 mahalle de okullar 15 gün süreyle tatil edildi. AFAD ve Bakanlık tarafından 3,5 milyon liralık bir destek şimdiye kadar gönderildi” diye konuştu

Ertürk’ün konuşmasının ardından meclis üyeleri, acil ihtiyaçlar ve deprem bölgesinde yapılacak olan çalışmalar hakkında fikirlerini ifade ettiler. İlk etapta; gıda ve ısınma ihtiyaçlarının öncelikli olduğu belirtilen toplantıda, ayrıca nakdi yardım talepleri dile getirildi.

Önerilen talepler sonrası konuşan Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva; “ilk olarak Bahçesaray’da yaşanan çığ felaketinde ve Başkale’de meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, acılı ailelerine başsağlığı diliyorum” dedi.



“Şartlı bağış hesabı açtık”

Meclis’in ilk gündeminin Başkale depremi olduğunu söyleyen Başkan Takva, “Yapılan öneriler arasından hesap açılması talep edildi. Hesabı açıyoruz. Bizim odamız gönüllü ve şartlı bağış kabul ediyor. Ben bu bağışı Yönetim Kurulumuz adına burada başlatıyorum. Cuma gününe kadar biz yönetim kurulu olarak şartlı bağış ile Başkale’de ihtiyaç sahiplerine gönderilecek şekilde kişisel olarak 30 bin liralık bir bağışı yapıyoruz. Meclis üyelerimizde bu bağışa katılsınlar. Ayrıca doğum yeri Başkale olan arkadaşlarımız bir komisyon oluştursun. Bu komisyonun eliyle toplanacak olan bağışlar ihtiyaç sahibi ailelere teslim edilsin. Şunu da belirtmek istiyorum. Bu 30 bin lira odamızın kasasından çıkan bir miktar değil. 11 kişilik yönetim kurulu üyelerimizden kişisel olarak sunacağımız destektir. Daha sonra odamız bütçesine de bakacağız ve yapabileceğimiz bir destek olursa o desteği de sağlayacağız. Ancak bunu ortak bir kararla yapabiliriz” ifadelerini kullandı.



“Acil ihtiyaç gıda ve ısınma”

Acil ihtiyaçlarla ilgili de konuşan Başkan Takva; “Depremin olduğu ilk günden itibaren deprem bölgesinde bulunan yetkililerle bire bir görüştük. Acil ihtiyaçları gıda ve ısınma. TOBB Başkanımız Rifat Bey beni aradı geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Ardından Diyarbakır Borsa başkanı, Gebze Ticaret Odası başkanı, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası başkanımız aradılar. Onlara da acil ihtiyaçları söyledim ve sağ olsunlar desteklerini gönderdiler. Göndermeye devam ediyorlar. Bölgede yer alan arkadaşlarımız bu yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor” dedi.

Kurulan çadırların ısıtılması konusunda, çadırın altına palet ve strafor bırakılması talepleriyle ilgili Başkan Takva, “paletlerin bir kısmını karşılayacaklarını, straforları da Van Organize ve Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Mehmet Aslan’dan talep edeceklerini aktardı. Ayrıca ilk günden itibaren deprem bölgesinde yardım faaliyetlerinde bulunan oda personelleri ve meclis üyelerine teşekkür etti. Van TSO, her zaman sahada olmaya devam edecektir, ifadelerini kullandı.



İkinci gündem koronavirüs!

Başkale depreminin yanı sıra meclisin bir diğer gündem maddesi de İran’da tespit edilen ve 12 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Koronavirüs oldu.

Koronavirüs tespitinin yapılması sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sınır kapılarının geçici süreyle kapatıldığını duyurmuştu. Kapıların kapatılması sonrası ciddi sorunlar yaşadıklarını ifade eden meclis üyeleri, ekonomik anlamda zor günler geçirdiklerini belirttiler.



Takva: “Kapı kapansın diyemeyiz!”

Van TSO Başkanı Necdet Takva, “Bir tek kapı Van’da mı var? İstanbul’daki havalimanı İran’a açılan bir kapı değil mi? Bugün Kum kentinden gelen bir Türk Hava Yolları uçağı Ankara’ya iniş yaptı. Uçak iner inmez ambulanslar orada hazır bekliyordu. Hayat devam ediyor. Sağlık kesinlikle önemli, buna diyeceğimiz bir şey yok elbette. Birkaç günden bu yana aldığımız eleştirinin haddi hesabı yok. Ben Ticaret ve Sanayi Odası başkanıyım. Kapılar kapansın diyemem. Siz de diyemezsiniz. Sağlığınızı her şeyin önünde tutabilirsiniz. Bende aynı durumdayım. Benimde çocuklarım ve ailem var. Ancak sizler tüccarsınız. Kapı kapansın diyemezsiniz. Siz ticareti geliştirmek zorundasınız, şehrin ve halkın zenginliği ve refahı bizim önceliğimizdir ve burada bulunmamızın en önemli sebebidir. Alternatif çözümler üretmeliyiz. Biz burada kapı kapansın diyemeyiz. Bunu dersek kendimizi inkâr etmiş oluruz. Biz İran’ın değil Çin’in komşusu olsaydık ne yapacaktık? Çin’e komşu ülkelerin tavrına da bakmak lazım! Kapının neden kapatılmaması gerektiğini söyledim. Burada yapılması gereken şey virüsün şehrimize ve ülkemize girişini engelleyecek tüm teknik altyapının oluşturulmasıydı! Orada sağlık ekibi olması gerekiyorsa olmalı! termal kamera olması gerekiyorsa olmalı! Sağlık odası olması gerekiyorsa olmalı! Bunlar yapılmalı diye önermede bulunuyoruz. Buna karşılık tepkiler küfür düzeyini aşıyor. Bu konuda sizlerin duyarlılığına ve desteğinize ihtiyacımız var. Antalya’ya her gün İran’dan 1015 uçak iniyor. Siz bugüne kadar Antalya’da ne olacak halimiz diyen birisini duydunuz mu? Hakkâri’den paylaşım yapan gördünüz mü? Ağrı’dan, Doğubayazıt’tan halkın yaklaşımına bi bakmak lazım. Ama söz konusu Van olunca kıyamet kopuyor. Türkiye’de kendi şehrini bu düzeyde tanımlayan tek şehir sanırım Van’dır. Nasıl bir şehirde yaşadığımızı anlamakta güçlük çekiyoruz” şeklinde konuştu.

Başkale’de yaşanan deprem sonrası Van TSO’da “Sosyal Destek Merkezi” kuruldu. Yapılacak olan yardımlar bu merkezde toplanarak, koordine edilecek ve gerekli yerlere ulaştırılacak. Bu kapsamda deprem bölgesine yardım yapmak isteyenler “Van TSO Sosyal Destek Merkezi” ile irtibata geçebilir.

