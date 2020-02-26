Çaldıran Belediyesinin yardımları Başkale’deki depremzedelere ulaştırıldı

Van’ın Çaldıran Belediye Başkanlığı tarafından 5.9’luk depremin ardından yıkımların ve ölümlerin yaşandığı Başkale ilçesine yapılan yardımlar yerine ulaştırıldı.

İran’ın Hoy kentinde yaşanan 5,9 depremden etkilenen Başkale ilçesindeki depremzedelere Çaldıran Belediyesi, gıda ve ekmek yardımında bulunmak üzere girişimlerde bulunmuştu. Yaşanan depremde 9 kişinin hayatını kaybettiği ve 64 kişinin yaralandığı Başkale’deki kırsal mahallelere yaralar sarılmaya devam ediyor. Çaldıran Belediye Başkanlığınca yardım kampanyaları çerçevesinde toplanan yardımlar Başkale’nin kırsal mahallelerine ulaştırılarak burada depremzedelere dağıtıldı. Belediye bir gece boyunca ürettiği ekmeklerle birlikte bir araç dolusu yardım kolileri ile Başkale’nin kırsalında evleri yıkılan depremzedelere ulaşarak dağıtımı gerçekleşti. Belediye Başkanı Şefik Ensari’nin de dağıtım sırasında bulunduğu yardım kolileri tek tek hak sahiplerine teslim edildi. Başkale’nin acılarını ilçe olarak yüreklerinde yaşadıklarını ifade eden Başkan Ensari, ”İran Hoy şehrin de yaşanan depremden etkilenen Başkale ilçemizdeki kırsal mahallelerdeki yıkımın ardından belediyemize ait araçları gönderdik. Zor koşullarda hayata tutunmaya çalışan depremzede kardeşlerimize devletimizin anında yaptığı yardımlarda Çaldıran olarak bizim de katkımız olsun istedik. Belediyemizin ve halkımızın yaptığı yardım kolilerini burada depremi yaşayan kardeşlerimize ulaştırdık. Buradaki kardeşlerimizin sorun ve taleplerini dinledik aileleri tek tek ziyaret etme ve acılarını paylaşma imkanını bulduk Çaldıran ve Çaldıran Belediyesi olarak her zaman kardeşlerimizin yanında olduk olmaya da devam edeceğiz. Allah yar ve yardımcıları olsun Rabbim bir daha böle acılar yaşatmasın” dedi.

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