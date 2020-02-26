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AFAD Başkanı Güllüoğlu: "Depremler değil, bina öldürür"

İHA

AFAD Genel Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu, "Her deprem sonrası vurguladığımız bir konu var. 'Depremler değil, bina öldürür' diyoruz" dedi.

AFAD Başkanı Güllüoğlu: "Depremler değil, bina öldürür"

AFAD Genel Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu, "Her deprem sonrası vurguladığımız bir konu var. 'Depremler değil, bina öldürür' diyoruz" dedi.
AFAD Genel Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu, merkez üssü İran'ın Hoy kenti olan 5,9 büyüklüğündeki depremden en çok etkilenen Özpınar Mahallesi'nde incelemelerde bulundu. Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Güllüoğlu, depremim hemen ardından destek amaçlı Erzurum ve Diyarbakır'dan ekiplerin bölgeye gönderildiğini söyledi. Depremin yaşandığı gün arama tarama faaliyetlerinin tamamlandığını belirten Güllüoğlu, "Deprem sonrasında 12 saat geçmeden enkaz altında kimse kalmamıştı. Daha sonra iyileştirme çalışmalarına başladık. Barınma anlamında ilk günden itibaren çadır dağıtımını gerçekleştirdik. Depremin yaşandığı mahallelerde çadırları kurduk. Sıcak çorba, yemek ve kuru gıda dağıttık. Bu çalışmaların tamamını depremin ilk iki gününde yaptık" dedi.
Deprem bölgesinde hayvanlarının barınması için çalışma yürüttükleri kaydeden Güllüoğlu, "Bu bölge hayvancılığın çok yoğun yapıldığı bir bölge. Tarım ve Orman Bakanlığıyla birlikte yürüttüğümüz çalışmalar var. Hayvanlar için çadırlar kuruldu. Soğuk ve zorlu yol imkanlarına rağmen şuana kadar yüzlerce tır yardım bölgeye geldi, yardımlar gelmeye de devam ediyor. Bölgede don var. Hava sıcaklığı eksi derecelere düşüyor. Bir yandan da dona karşı faaliyetlerimizi sürdürmeye çalışıyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hasar tespit çalışmaları devam ediliyor. Vatandaşlarımıza çadır, yatak, battaniye ve soba dağıttık. Hasar tespit raporlarına göre vatandaşlara konteyner dağıtacağız. Binaların yapısı depremlerde etkili oluyor. Her deprem sonrası vurguladığımız bir konu var. 'Depremler değil, bina öldürür' diyoruz. O yüzden yapı stokları önemli. Köylerde kerpiç evler, kötü malzeme kullanılmış ve mühendislik almamış evler var. Yine şehirlerde de eski evler. Depremlerde bizi en çok tedirgin eden, vatandaşlarımızı mal ve can kaybına sebep olan bu etkenlerdir. Burada yaşadığımız en büyük zorluk eski yapılar" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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