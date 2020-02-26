Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde "İletişim, motivasyon ve tükenmişlik sendromu semineri" verildi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde personele yönelik "İletişim, Motivasyon ve Tükenmişlik Sendromu Semineri" verildi.

Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi ile Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin işbirliğiyle düzenlenen "İletişim, Motivasyon ve Tükenmişlik Sendromu Semineri" hastanenin konferans salonunda gerçekleştirildi. Programa katılan Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli hasta ve hasta yakınları ile iletişiminin en önemli iki unsurunun insanı sevmek ve empati kurmak olduğuna dikkat çekti. Hasta ve hasta yakını ile iletişim kurmanın diğer insanlarla iletişim kurmaktan farklı olduğunu söyleyen Rektör Şevli, "Çünkü hasta ve hasta yakınları psikolojik olarak normalden farklıdır. Çünkü hasta üzgündür, acısı, ağrısı olabilmektedir ve bulunduğu durumdan hoşnut değildir. Hasta yakını da ailesinden biri hasta olduğu için aynı duygular içindedir. İnsanı severek ve empati kurarak yapılan her iş başarılı bir biçimde yapılmış olur. Hastaya ve hasta yakınına yardımcı olunduğunda, onlarla doğru iletişim kurulduğunda gözlerindeki mutluluğu doktor olarak, hemşire olarak hissediyorsunuzdur. Hastaya ve hasta yakınına güven vermek yine onları doğru şekilde bilgilendirmek iletişimde önemlidir. Bu eğitim programında emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmanın ardından hastane personeline İletişim, Motivasyon ve Tükenmişlik Sendromu Semineri'ne başlandı. Uzman Psikolog Rüfeyde Utkan "Etkin İletişim ve Beden Dili", öğretim görevlisi Gamze Mukba "Motivasyon" ve öğretim görevlisi Engin Turgut tarafından da "Tükenmişlik Sendromu" başlıklı sunumlar yapıldı. Eğitim programının ilk haftasına katılanlara sertifikaları verildi. Her hafta çarşamba günleri verilecek eğitimlere 50 kişilik gruplar haline hastane personeli katılacak.

Programa Van YYÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Kayri, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Tuncer, Dursun Odabaş Tıp Merkezi Başhekimi Ümit Haluk İliklerden, Hastane Başmüdürü Sefer Kuşan ve Müdür Yardımcıları Çiğdem Ayhan, Süleyman Ayşin, Erhan Gökhan ve hastane personeli katıldı.

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