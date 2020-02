Gürpınar belediyesinden liseler arası bilgi yarışması 6 okuldan 18 öğrenci katıldığı yarışmayı Van Et Lisesi kazandı

Van’ın Gürpınar Belediyesi tarafından düzenlenen ve 6 okuldan 18 öğrenci katıldığı bilgi yarışmasında Van Et Lisesi birinci oldu.

Van’ın Gürpınar Belediyesi, sosyal belediyecilik hizmetleri kapsamında eğitime ve öğrencilere yönelik birçok çalışmaya imza atarak liseler arası bilgi yarışması düzenledi. Gürpınar Kültür Merkezinde düzenlenen yarışmaya öğrenciler ve veliler yoğun ilgi gösterdi. Açılış konuşmasını yapan Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, Van’da son zamanlarda meydana gelen doğal afetlerde vefat eden vatandaşlara başsağlığı diledi. Devletin her kademesinde yer alan kurumların vatandaşların mağduriyet yaşamaması için seferber olduğunu hatırlatan Başkan Tanış, “Bu doğal afetler meydana geldiği andan itibaren devletimiz, hükümetimiz ve bakanlarımız olay yerine hemen intikal ettiler. Devletimizin vatandaşlarının her zaman yanında olduğu bir kez daha gösterdi” dedi.

Göreve geldikleri günden bu yana Gürpınar’ın tarihi ve kültürel varlıklarını tanıtılmak amacıyla önemli çalışmalara imza attıklarını belirten Başkan Tanış, “Tarih ve kültürel değerler bakımından ilçemiz bölgenin en zengin ilçelerindendir. Geçen yıl tarihte Gürpınar paneliyle önemli bir ilke imza attık. Ulusal çapta bir sempozyum için hazırlıklarımız başladı. İlçemizi tanıtmak önem verdiğimiz konuların başında geliyor. Bugünde düzenlediğimiz yarışma ile gençlerimizin ilçelerini ne kadar tanıdıklarını görmüş olacağız. Katılan tüm öğrencilerimize başarılar dilerim” diye konuştu.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce düzenlenen yarışmaya 6 okuldan 18 öğrenci katıldı. Modaretörlüğünü YYÜ öğretim Üyesi Doç. Dr. Rahmi Tekin’in yaptığı yarışmayı Van Et Lisesi kazandı. Yarışmada, ödülünü İlçe Kaymakamı Fatih Sayar’dan alan Van Et Lisesi birinci olurken, Gürpınar Anadolu İmam Hatip Lisesi ikinci, Necip Fazıl Kısakürek Kız İmam Hatip Lisesi ise üçüncü oldu.

Programa İlçe Emniyet Amiri Soner Kırtıl, AK Parti İlçe Başkanı Taha Güngör, Belediye Meclis Üyeleri ve kurum amirleri katıldı.

