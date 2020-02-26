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Milletvekili Kartal, Van’daki doğal afetleri TBMM’de anlattı

İHA

AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) Van sınırında yaşanan deprem ile ilgili bir konuşma yaptı.

Milletvekili Kartal, Van’daki doğal afetleri TBMM’de anlattı

AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) Van sınırında yaşanan deprem ile ilgili bir konuşma yaptı.
Milletvekili İrfan Kartal Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yaptığı konuşmasında Şubat ayı içerisinde Van’da yaşanan doğal afetlere yer verdi. Kartal, “Van Başkale ilçemizde meydana gelen deprem hususunda gündem dışı söz almış bulunmaktayım. Yüce Meclis’i ve bizi izleyen halkımızı saygılarımla selamlıyorum. Bilindiği üzere ilimiz Van’da son günlerde ardarda yaşanan felaketler hemşerilerimizi ve milletimizi ziyadesi ile üzmüştür. 23 Şubat Pazar günü İran’ın Hoy kentinde saat 08:53 de 5.9 şiddetinde ve arkasından saat 19:00 da tekrar 5.7 şiddetinde ikinci kez gerçekleşen depremde, Van Başkale ilçemizin Ömerdağı, Özpınar, Böğrüpek, Esmepınar, Gelenler, Güvendik, Yanal, Kaşkol ve Yavuzlar mahallelerimiz de etkilenmiş olup 9 vatandaşımız vefat etmiştir. Vefat eden hemşerilerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bunun yanısıra, 68 vatandaşımız enkazdan yaralı olarak kurtarılmıştır. Yaralı vatandaşlarımızdan 50 kişinin tedavisi tamamlanarak taburcu olmuş, 15 kişinin tedavisi devam etmektedir. Yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum” dedi.

“Devlet ve millet olarak birlikte el ele verdiğimiz sürece hiçbir zorluğun bizleri yenemeyeceğini bir kez daha görmüş olduk”
Depremin ilk anından itibaren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında kriz masası oluşturularak çalışmaların başlatıldığını sözlerine ekleyen Kartal, “Van ve çevre illerimizden AFAD ve UMKE ekipleri tüm personel ve ekipmanları ile derhal müdahale etmiş, acil hizmetler kapsamında enkaz kaldırma çalışmaları ile beraber vatandaşlarımızın yaralarının sarılmasına başlanmıştır. Bu süreçte devletimiz tüm kurum ve kuruluşları ile araçgereç ve yardım malzemeleri tam donanımlı bir şekilde başarılı bir organizasyon ile yaşanılan afetin etkilerini en az seviyeye indirgemeyi başarmıştır. Devlet ve millet olarak birlikte el ele verdiğimiz sürece hiçbir zorluğun bizleri yenemeyeceğini bir kez daha görmüş olduk. Diğer kısım olarak, hasar tespit çalışmaları kapsamında, Van ve yakın çevre illerimizden destek olarak gelen Çevre Şehircilik Müdürlüklerine bağlı personellerin yoğun gayret ve çabaları neticesinde enkaz kaldırma çalışmaları mobil ekipler tarafından gerçekleştirilmiş, hayvan itlaflarına bağlı olarak gerekli çalışmalar yapılmış, acil yıkılması gereken konutlarda inceleme yapılmış ve gelen veriler doğrultusunda her türlü işlemler ivedilikle yerine getirilmiştir. Malum olduğu üzere soğuk kış şartlarında vatandaşlarımızın en öncelikli gereksinim olan barınma kapsamında yaklaşık 558.000 m2’lik alanda konteynerlerin yerleştirilmesi hususu için ön çalışma yapılmış olup bu konuda Toplu Konut İdaremizin de desteği her anlamda devam etmektedir. Vatandaşlarımızın temel ihtiyaçları olan ısınma ve güvenlik gereksinimleri üst düzeyde karşılanmış olup bunun yanında yiyecek ve içecek temini anlamında devletimizin ve milletimizin şefkatli elleri omuzlarında hissedilmiştir” diye konuştu.

Başkale ilçesinde hasar gören mahallelerde telef olan büyük ve küçükbaş hayvanların tespitinin yapıldığını sözlerine ekleyen Kartal, “Hayvanların barınması kapsamında hayvan çadırları ivedilikle kurulmaya başlanmıştır. Bu kapsamda vatandaşlarımızın telef olan hayvanların tamamı Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından tespiti yapılmış olup, tazmin edilecektir. Sağlık hizmeti çalışmaları kapsamında, tüm vatandaşlarımıza, depremzedelere ve yakınlarına yerinde psikolojik ve ilk yardım tedavileri, evde bakım hizmetleri uygulanmış olup, afetin yaşandığı ilk günden itibaren bu kapsamda hizmet vermeye devam etmektedir. Sayın milletvekilleri, acil yardım ödenekleri kapsamında, hükümetimiz tarafından gerekli olan nakdi yardımlar yapılarak ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımıza ilk günden itibaren ulaştırılmaya başlanmıştır.
Son olarak, başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere hükümetimizin değerli üyeleri, mülki idare amirlerimiz, ilgili kurum ve kuruluşlarımızın tüm vefakar personelleri ve afet çalışmalarında emeği geçen herkese şahsım ve Van halkı adına sonsuz şükranlarımı sunuyorum.
Bir kez daha hayatını kaybeden Vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralı Vatandaşlarımıza da acil şifalar dilerim. Rabbim bir daha böyle acılara yaşatmasın. Yüce Meclis’i saygı ile selamlıyorum” şeklinde sözlerini tamamladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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