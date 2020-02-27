Enkazdan 4 gün sonra canlı çıkarılan kuzuya sevgi öpücüğü

Türkiye'nin İran sınırında meydana gelen depremin ardından enkazdan 4 gün sonra canlı olarak çıkarılan kuzu, biberonla besleniyor.

İran'ın Hoy kentinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremde Başkale ilçesinin Özpınar, Güvendik, Kaşkol, Gelenler ve Böğrüpek mahalleleri büyük hasar gördü. Depremin ilk gününde 9 kişi hayatını kaybederken, dün de yaralı Emirhan Acar'ın tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 10'a yükselmişti. Yaklaşık 100 haneli Gelenler Mahallesi’nde ayakta birkaç ev kalırken, diğerleri ise ahırlarla birlikte yıkıldı. Deprem günü annesiyle birlikte ahırda enkaz altında kalan kuzu, görevliler tarafından 4 gün sonra canlı olarak çıkarıldı.

Enkaz altında kalan hayvanların leşlerini kaldırmak için bölgede çalışmalar aralıksız devam ediyor. Tarım ve Orman Müdürlüğüne ait özel kıyafetli ekipleri tarafından, iş makinelerinin yardımıyla ahırlarda enkaz altında kalan hayvanların leşleri tek tek çıkarılarak kayıt altına alındıktan sonra açılan kireçli çukura gömülüyor. Gelenler Mahallesi’nde yaptıkları çalışmalar sırasında enkazdan ses geldiğini fark eden Hamdi Ali Şimşek, hemen iş makinesini durdurdu. Ahırın enkazında tedbirli bir şekilde çalışan Şimşek, dördüncü günün sonunda canlı bir kuzu çıkardı. Enkazdan canlı çıkan kuzu haberi mahalleliyi sevince boğdu.

İHA muhabirine konuşan İlhan Işık isimli depremzede, köylerinde yaşanan depremde can kaybı yaşanmazken, maddi hasarın büyük olduğunu belirtti. Çöken ahırlarında çok sayıda hayvanlarının telef olduğunu anımsatan Işık, enkazdan 4 gün sonra çıkarılan kuzu ile büyük sevinç yaşadıklarını söyledi. Işık, depremde yaklaşık 30 koyun ve 30 kuzunun telef olduğunu kaydetti.

Kuzuyu sahipleriyle birlikte hemen biberonla besleyen enkaz kaldırma personeli Hamdi Ali Şimşek, ilk defa karşılaştıkları böylesi bir olay için çok mutlu olduklarını dile getirdi.

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