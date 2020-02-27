VASKİ deprem bölgesinde 24 saat görevde Su ve kanalizasyon hat yapımı tamamlandı

Van’ın Başkale ilçesinde meydana gelen deprem sonrası yaralar sarılıyor. Hasarlı mahallelerde konutları yıkılanların ihtiyaçları devlet imkânları ile gideriliyor.

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi(VASKİ) Genel Müdürlüğü de mahallelerde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Depremden zarar gören mahallelerde içme suyu sıkıntısının yaşanmaması için tedbirlerini alan VASKİ yaptığı altyapı çalışmalarıyla aksamaların önüne geçiyor. Depremden en çok etkilenen Özpınar Mahallesinde hasar gören sondajın yerine yeni bir içme suyu hattı çekilerek mahallede su sorunu çözüldü. AFAD tarafından bırakılan seyyar tuvaletlere de su verilerek faaliyet alındı. Ayrıca kanalizasyon hattı çekildi. Ekipler yoğun gayret gösterip fosseptik çukuru kazarak altyapı sorununu da giderdi.

VASKİ Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan ve beraberinde ki heyet mahallelere giderek vatandaşlarla görüştü. Bölgede incelemelerde bulunarak, taziye çadırında başsağlığı dileklerini ileten Kaplan, mahalle halkının taleplerini dinledi. Mahallelerde içme suyu ve kanalizasyon sıkıntısının giderilmesi için çalışan ekiplerle de bir araya gelen VASKİ Genel Müdürü Kaplan, gece geç saatlere kadar çalışmaları yönetti. VASKİ heyetinden Genel Müdür Yardımcısı Abdulvehap Gezgen, Plan Proje Dairesi Başkanı Harun Şahin, İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanı Bahattin Önder, İçme Suyu Dairesi Başkanı Rahmi Akkol, Güney Şube Müdürü Tevfik Ergenç de deprem bölgesinin sorunlarının giderilmesi için ekiplerle birlikte koordinasyon sağlıyor.

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