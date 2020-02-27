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KAAN projesi, Van’da özel güvenlik personeline anlatıldı

İHA

Emniyet Genel Müdürlüğünün İçişleri Bakanlığı himayesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığınca hayata geçirilen Genel Kolluk Özel Güvenlik İşbirliği ve Entegrasyon Projesi (KAAN)" Van'da özel güvenlik personellerine anlatıldı.

KAAN projesi, Van’da özel güvenlik personeline anlatıldı

Emniyet Genel Müdürlüğünün İçişleri Bakanlığı himayesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığınca hayata geçirilen Genel Kolluk Özel Güvenlik İşbirliği ve Entegrasyon Projesi (KAAN)” Van’da özel güvenlik personellerine anlatıldı.
KAAN projesi ile ilgili olarak Van’da özel güvenlik izni alan yerler belirlenerek, bu yerlerin yetkilileri ile toplantılar yapılarak görev alacak olan özel güvenlik ile genel kolluk görevlilerine 2627 Şubat 2020 tarihlerinden itibaren eğitim verilmeye başlandı. Eğitimlerin tamamlanmasına müteakip projenin 2 Mart 2020 tarihinde Van’da hayata geçirilmesinin planlandığı bildirildi.
Van Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyette görev yapan özel güvenlik görevlilerinin, öncelikle kamu hastaneleri, eğitim kurumları, havalimanları, alışveriş merkezleri, park ve bahçeler ile toplu taşıma sistemlerinde olmak üzere, devamında görev yaptıkları tüm alanlarda, amacına uygun, etkin, verimli, sürdürülebilir, ölçülebilir ve denetlenebilir güvenlik hizmeti sunmasını sağlamak. Bu yerlerde görev yapan özel güvenlik görevlilerinin, genel kolluk ile etkili iletişim, etkin işbirliği, koordinasyon ve birlikte çalışmasıyla olay meydana gelmeden suçu önlemek, meydana gelen olayları en seri şekilde genel kolluğa bildirmek, devam eden olaylara gerekli müdahaleyi yapmak, olay yeri ve delillerini muhafaza ederek genel kolluğa teslim etmek üzere Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından hazırlanan, “Genel Kolluk Özel Güvenlik İşbirliği ve Entegrasyon Projesi (KAAN)” start aldı. İstanbul’dan başlanarak tüm Türkiye genelinde yürütülmesi planlanan proje İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun katılımıyla İstanbul’da tanıtım ve açılışı yapılarak 23 Temmuz 2019 tarihinde resmi olarak hayata geçirildi. İstanbul ilinde Nisan ayında başlatılan projede, özel güvenlik görevlilerinden genel kolluğa yapılan bildirimlerde; asayiş, narkotik gibi konularda önemli ihbarların olduğu, gündemimizde önemli bir yeri olan ‘‘Kadına Şiddet’’ konusunda da KAAN projesi kapsamında oluşturulan iletişim kanalları üzerinden ciddi sayıda bildirimin yapıldığı, suç büyümeden seri bir şekilde genel kolluğun müdahale edebilmesinin sağlandığı görüldü. Projenin başlatıldığı Nisan ayından 31 Ocak’a kadar, 3 bin 88 ihbar yapıldığı bu ihbarlardan 2 bin 151’in olumlu olduğu ve yapılan ihbarlar neticesinde bin 150 kişiye işlem yapıldığı tespit edildi. KAAN projesinin başlangıcından itibaren günümüzdeki işleyişi ile ilgili gerekli bilgilendirmeler, sunumlar, örnekler ve anlatımlarla personelin eğitimi gerçekleştirildi” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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