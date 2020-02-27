“Kardeşim Üşümesin” dediler, 700 kilometre yol yaparak Trabzon’dan Van’a gönül köprüsü kurdular.

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VANESOB) Başkanı İsa Berge, Trabzon Bakkallar ve Sebzeciler Odası Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Baş ile irtibata geçerek başkalede’ki depremzedelere yardım eli uzatıldı.

Trabzon Ortahisar Kaymakamlığı ve Ortahisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Elazığ depreminden sonra, ‘Kardeşim Üşümesin’ projesi başlattı. Okulların da dahil edildiği proje kapsamında depremzedeler için çeşitli hediyeler toplandı. Van’ın Başkale ilçesinde meydana gelen depremin ardından Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VANESOB) Başkanı İsa Berge, Trabzon Bakkallar ve Sebzeciler Odası Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Baş ile irtibata geçti. Bunun üzerine Trabzon Ortahisar Kaymakamlığı, Ortahisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve bağlı okullardan Yeşiltepe İlkokulu, Mehmet Akif Ersoy, Cudibey ve Bener Cordan ortaokulları, Tevfik Serdar Anadolu Lisesi ve Özel Açı Koleji’nin yer aldığı projeye VANESOB’da dahil oldu.



“Kardeşim üşümesin” dediler

Veliler projeye büyük bir özveri göstererek, kendi çocuklarına alıyormuş gibi depremzede çocuklar için yeni kıyafetler aldı. Okul aile birlikleri vasıtasıyla ve velilerin desteğiyle bot, mont ve çeşitli giysilerin tedarik edildiği hediye paketleri Trabzon Ortahisar’daki okullarda toplandı. Ortahisar İlçe Milli Eğitim Müdürü Şükür Köse, Trabzon Bakkallar ve Sebzeciler Odası Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Baş ve okul müdürlerinin yer aldığı Trabzon heyeti yaklaşık 700 kilometre yol yapıp, iki araçla hediyeleri Van’ın Başkale ilçesine ulaştırdı. Trabzon heyeti hediye paketlerini Başkale İlçe Mili Eğitim Müdürü Kemal Özkara’ya teslim etti.



“Depremzede öğrencilere dağıtılacak”

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için alınan yeni kışlık kıyafetler, öncelikle depremin vurduğu Kaşkol, Güvendik, Gelenler ve Özpınar mahalleleri olmak üzere yaklaşık 500 depremzede öğrenciye dağıtılacak.



“Depremzedelerin yanındayız”

Projeyi başlatan Trabzon Ortahisar Kaymakamı Tolga Tağan, “Binlerce yıllık tarihten gelen kardeşliğimiz bizim en güçlü mayamızdır. Milletimiz ile dayanışmanın bir gereği olarak başlattığımız ‘Kardeşim Üşümesin’ projesi ile yüzleri güldürmek bizim için büyük bir güzelliktir. Trabzonlu hemşerilerimiz depremzedeler için hediyeler alarak büyük fedakarlıklar göstermiş ve Van’ın yanında olduklarını göstermişlerdir. Trabzon’dan Van’a kurduğumuz kardeşlik köprüsünün hayırlara vesile olmasını diliyorum. Depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyorum” mesajını gönderdi.



“Türkiye için tek yüreğiz”

“Türkiye için her zaman tek yüreğiz” diyen Trabzon Bakkallar ve Sebzeciler Odası Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Baş, “Çocuklarımızın gözlerindeki mutluluğa bizim adımıza şahit olunacak. Bu bizim için büyük bir hazinedir. Bölgelerarası gönül bağımızın daha da güçlü olduğunu böyle zamanlarda göstermek bizim için büyük bir mutluluk kaynağıdır. Devletimizin ve milletimizin yanında duran ve her zaman Türkiye olarak tek yürek olduğumuzu gösteren bir milletiz. Başkale depreminde de birlik ve beraberliğimizi yanımıza alarak tek yürek olarak yola çıktık.” şeklinde konuştu.



“Destek verenlere teşekkür ettiler”

Trabzon Bakkallar ve Sebzeciler Odası Yönetim Kurulu Üyesi Baş, “Trabzon Ortahisar Kaymakamı Tolga Tağan, Ortahisar İlçe Milli Eğitim Müdürü Şükür Köse, okul müdürlerimize, Özel Açı Koleji müdürümüze, bize büyük ilgi gösteren Başkale Kaymakamı Sayın Asım Solak, VANESOB Başkanı Sayın İsa Berge, Başkel İlçe Milli Eğitim Müdürü Sayın Kemal Özkara ve Başkale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür ediyoruz” dedi.



“Başsağlığı dileğinde bulundular”

Baş, “Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar diliyoruz. Sizlere Trabzonlu hemşerilerimizin selamını ve duasını getirdik. Tüm Vanlıların ve milletimizin başı sağ olsun. Allah bir daha böyle acıyı ülkemize yaşatmasın.” dileğinde bulundu.



“Trabzon’dan Van’a gönül köprüsü kuruldu”

Başkale Kaymakamı Asım Solak, “Trabzon’dan Van’a gönül köprüsü kuran Trabzon heyetini tebrik ediyoruz. Bizler Başkale’den Karadeniz’e öğrencilerimizi gönderiyorduk, bundan böyle daha güzel duygularla öğrencilerimizin orada olacağını söyleyebiliriz. Katkıda bulunan herkese teşekkür ediyoruz” dedi.



“Bizlere umut taşıyanlara selam olsun”

Trabzon heyetinin Van’a gelerek, Vanlıların gönlüne dokunduklarını söyleyen VANESOB Başkanı İsa Berge, “Burada bize gönderilen hediyelerin verdiği mutluluk paha biçilmezdir. Devlet ve millet olarak bir ve bütün olduğumuzu gösteren bu güzel dayanışma bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir. Bizlere umut taşıyanlara selam olsun. Yanımızda olan Trabzon Ortahisar Kaymakamı Sayın Tolga Tağan, Ortahisar İlçe Milli Eğitim Müdürü Şükür Köse ve okul müdürlerimize, ayrıca Başkale ilçemizde koordinasyonu sağlayan Sayın kaymakamımız Asım Solak’a teşekkür ediyoruz” dedi.

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