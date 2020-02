(Görüntülü) Takva: Van Shopping Fest'in bu yıl yapılmaması gündeme gelebilir

VAN Ticaret ve Sanayi Odası (VTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, koronavirüs nedeniyle İran'da ölümlerin yaşanması sonrası bu ülkeyle sınır kapılarının kapandığını belirterek, kentte düzenlenecek olan Van Shopping Fest'in de bu yıl yapılmamasının gündeme geleceğini söyledi. Takva, "Şu anda bu festivalin sürdürebilirliği konusunda kafalar çok karışık ve bunun da bu yıl yapılmaması gündeme gelecek" dedi.

Çin'de ortaya çıkan ve komşu ülke İran'a da sıçrayan koronavirüs nedeniyle ölümlerin artması sonrası, bu ülkeye açılan Van'ın Saray ilçesindeki Kapıköy Sınır Kapısı da kapatıldı. Kapıköy Sınır Kapısı'nda İran'dan gelecek olan Türkler için Sahra Hastanesi kurulmaya başlandı. DHA'ya konuşan Van Ticaret ve Sanayi Odası (VTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, Doğu Anadolu'da İran'a açılan 4 sınır kapısının geçici de olsa kapatıldığını belirterek, "Nevruz döneminde 15 Mart'tan başlayarak 5 Nisan'a kadar kentimizde Türkiye'de en büyük üçüncü alışveriş festivali düzenliyorduk. Şu anda bu festivalin sürdürebilirliği konusunda da kafalar çok karışık ve bunun da bu yıl yapılmaması gündeme gelecek. Aşağı yukarı bu 20 günlük süreç içerisinde sadece Kapıköy Gümrük Kapısı'ndan 200 bin civarında İranlının ilimize giriş yaparak Türkiye'nin çeşitli turizm beldelerine gittiğini varsaydığımızda ve ortalama bu insanların bin 500 dolar civarında bir harcama miktarıyla alışveriş yaptıklarını varsaydığımızda, olayın sadece Van özelinde spesifik olarak nasıl bir ekonomik döngüye sebebiyet verdiğini görmüş oluyoruz" dedi.

İnsan sağlığının önemli olduğunu, Türkiye'nin de bu virüsten etkilenmemesini sağlayacak yaklaşımların herkesi ilgilendirdiğini belirten Necdet Takva, "Burada doğrudan temas halinde olan bir şehiriz ve biz de hepimiz bu şehirde yaşıyoruz. Önemli olmakla beraber dediğim gibi bunun bir ekonomik karşılığı da olacağını hepimiz biliyoruz. Burada hazırlı olmamız gerekiyor. Nihayetinde karar vericilerin almış oldukları karardır. Biz de bu karara saygı çerçevesinde alınabilecek yeni tedbirler ve kent ekonomisini canlı tutacak çalışmalar konusunda çalışmalarımızı devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.

'ŞU AN KORONAVİRÜSTEN ÇOK DEPREME ODAKLANDIK'

İran Hoy kentli merkezli bir deprem meydana geldiğini ve bu depremde en fazla Van'ın etkilendiğini kaydeden Takva, "Başkale ilçemize bağlı 4 mahallede etkili olan deprem yıkıma neden oldu ve 10 kişi hayatını kaybetti. Şu an ona yoğunlaştık ve önceliğimizi deprem odaklı bir yaklaşım çerçevesinde yürütüyoruz. Öncelikle oradaki vatandaşlarımızın lojistiğini sağlamamız lazım. Odamızda bir çözüm merkezi oluşturduk. Diğer odalarla birlikte. Burada toplanan lojistik malzemeleri Başkale'de kurulan kriz merkezine iletiyoruz. Şu anda koronavirüsten çok ilimizde meydana gelen deprem felaketinin etkilerini ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalara yoğunlaştık. Biraz hayatı normalleştirmemiz lazım. Önümüzde bahar mevsimi var. Umudumuzu diri tutmaya çalışıyoruz. Diliyorum karar vericiler bu konuda gerekli tedbirleri alır" dedi.

YÜZDE 90 DOLULUK ORANINA ERİŞMEK GİBİ HEDEFİMİZ VARDI

2019 yılında Van'da konaklama sektöründe yüzde 83 doluluk oranına ulaşıldığını belirten Takva, "Bu sadece Van ekonomisini değil, komşu diğer illeri de etkileyen bir katma değerdi. Beklentimiz 2020 yılında yüzde 90'a varan doluluk oranını ulaşmasıydı. Eğer virüs belası nedeniyle kapılarımız kapanmamış olsaydı yüzde 90'a erişmek gibi bir hedefimiz vardı. Nevruz döneminde otel sektöründe doluluk oranı yüzde yüz civarıydı. Şimdi iptallerin olduğunu görüyoruz. Geçen yıl bir milyon civarında turistin olduğunu biliyoruz. Bunların tamamı İranlı değil. Irak'tan da gelen turist vardı. Çukurca'daki Üzümlü sınır kapısının açılmasıyla birlikte buraya Iraklı turistlerin hareketliliği söz konusu oldu. Bizim tahminimiz sadece önümüzdeki nevruz döneminde 200 bin İranlının giriş yapacağı yönündeydi. Rezervasyonlar da bu yöndeydi. Ama öyle görülüyor ki bu artık mümkün görülmeyecek" diye konuştu.

Büyük Urartu Oteli Genel Müdürü Sebahattin Duran ise, "Önümüzde nevruz bayramı var. Umarım bu sorunlar nevruz bayramından önce çözülür. Dileğimiz bu sınır kapılarının bir an önce açılması" dedi.DHA-Genel Türkiye-Van

