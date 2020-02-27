Mahsur kalan hasta ve yakınlarını karla mücadele ekipleri kurtardı

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Barbaros KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)VAN´ın Erciş ilçesinde böbrek rahatsızlığı nedeniyle diyalize giren Çiftehas Mayda (35), rahatsızlanınca hastaneye götürmek için yola çıkan yakınları ile birlikte kar ve tipi nedeniyle mahsur kaldı. Karla mücadele ekiplerinin çalışması sonucu kurtarılan Mayda, hastanede tedaviye alındı.

Erciş ilçe merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıktaki Ortayayla Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftehas Mayda, rahatsızlandı. Yakınları saat 05.30 sıralarında Mayda'yı ilçe merkezindeki hastaneye götürmek için araçla yola çıktı. Ancak ailenin aracı, kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kaldı. Mayda'nın yakınları 112'yi arayarak yardım talebinde bulundu. Sağlık ekipleri, karla mücadele ekipleriyle birlikte bölgeye hareket etti. Mahsur kalan Mayda ve yakınları kurtarıldı. Şehit Rıdvan Çelik Hastanesi'ne kaldırılan Çiftehas Mayda, tedaviye alındı.DHA-Genel Türkiye-Van / Erciş Barbaros KUL

2020-02-27 12:08:16



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