Başkan Say’dan Regaip Kandili mesajı

Van merkez Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, rahmet, mağfiret ve bereket dolu üç ayların ve Regaip Kandili’nin bütün İslam âlemine hayırlı olmasını dileyerek, “Manevi zenginliğin doruğa ulaştığı günlerdeyiz” dedi.

Regaip Kandili nedeniyle bir mesaj yayınlayan Başkan İsmail Say, toplum olarak üç aylara girmenin sevincini yaşadıklarını söyledi. Başkan Say, “İçinde Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi'ni barındıran üç ayları hakkıyla yaşamayı Cenabı Allah bütün inananlara nasip etsin. Regaip Kandili, manevi dünyamızın bereket iklimine açılan kapısıdır. Kardeşlik ve beraberliğimizin güçlenmesine, dayanışmamızın artmasına vesile olacak bu günlerin kıymetini bilmeli, varsa aramızdaki kırgınlıkları ortadan kaldırmalıyız” ifadelerini kullandı.

Mesajında, “Maddi ve manevi güzellikleri içinde barındıran kandil gecelerinde Rabbimizin rızasını kazanmak için kalplerimizi dualarımızda birleştirmeye gayret etmeliyiz” diyen Başkan Say, “Bu mübarek günler vasıtasıyla İslam coğrafyasında yaşanan sıkıntıların sona ermesi, Müslüman kardeşlerimizin huzura kavuşması en büyük temennimizdir. Bilindiği üzere zor zamanlardan geçiyoruz. Böylesi günlerde birlik ve beraberliğe ihtiyaç duymaktayız. Ümit ederiz ki bu mübarek gece, ülkemiz başta olmak üzere tüm dünyada yaşanan bu sıkıntılı ve zor günlerden kurtulması ve gelecek adına umutla, barışla, sevgiyle dolu günlerin vesilesi olur. Bu duygu ve düşüncelerle, kıymetli Van ve Edremitli hemşehrilerimiz başta olmak üzere tüm İslam âleminin üç aylarını ve Regaip Kandili'ni tebrik ediyorum” ifadelerine yer verdi.

