(Görüntülü) Kapıköy Gümrük Kapısı'na sahra hastanesi kuruluyor

TÜRKİYE'nin sınır komşusu İran'da koronavirüs nedeniyle ölümlerin ve vaka sayısının artması üzerine Van'da tedbirler artırılıyor. Giriş çıkışlara kapatılan Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrük Kapısı'na sahra hastanesi kurulma çalışmaları sürdürülüyor. Sahra hastanesinin kurulacağı alan, kardan temizlendi.

Dünya ülkelerini tehdit eden koronavirüs Türkiye'nin sınır komşularında da görülünce tedbirler üst seviyeye çıkarıldı. İran'da vaka sayısı ve ölümlerin artması üzerine de sınır kapıları giriş çıkışlara kapatıldı. Türkiye'nin İran'a en uzun sınır hattının bulunduğu Van'da da tedbirler artırıldı. Sağlık Bakanlığı'nın kararıyla gümrük sahasının bulunduğu alana sahra hastanesi kuruluyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuyla ilgili yaptığı açıklamanın ardından Kapıköy Gümrük Kapısı'nda yoğun çalışma başlatıldı. Sahra hastanesinin kurulacağı alan, kardan temizlendi.

?Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 derece olduğu bölgede çalışmalara devam edilirken, ambulansların da tedbir amaçlı içeri alındığı görüldü. Çalışanların da eldiven ve maskeyle önlem aldığı sınır kapısında şu anda sadece Türkiye'de bulunan İranlıların geçişine izin veriliyor. Sahra hastanesinin tamamlanmasının ardından İran'daki Türk vatandaşları bu hastanede 14 gün gözlem altında tutulacak. Şüpheli olanların ise Van'daki özel hastaneye alınmaları sağlanacak. Sahra hastanesinin en yakın zamanda bitirilmesi hedeflenirken, Sağlık Bakanı Koca da bugün sınır kapılarını ziyaret edecek. DHA-Genel Türkiye-Van

2020-02-27 12:54:08



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