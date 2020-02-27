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AK Parti'li Yılmaz: Sınır kapıları tekrar açılacak

DHA


Behçet DALMAZ/VAN, (DHA) AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Koronavirüsten dolayı geçici olarak kapılar kapandı. Ama bu belli bir noktadan sonra sona erecek inşallah. Tekrar bu kapılar açılacak. İran'dan ne kadar çok turist geldiğini biliyoruz. Bunun, Van'ın ticari hayatına etkilerini biliyoruz" dedi.
AK Parti'nin Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcı Cevdet Yılmaz, Van Ticaret ve Sanayi Odası'nca düzenlenen 'Yerel Kalkınma Stratejisi Toplantısı'na katıldı. Toplantıya AK Parti Van Milletvekili Abdulahad Arvas, Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva ile odaya üye esnaf katıldı. Toplantıda konuşan ve koronavirüs nedeniyle kapatılan sınır kapılarına ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti'li Yılmaz, şunları söyledi: 
"Kapıköy biliyorsunuz geçmişte açıldı. Ben bakan olduğum dönemde 'İran'la ticaret' konulu toplantıyı da Van'da yapmıştık. İranlı yetkililerle o dönemde yaptığımız toplantıda Kapıköy Gümrük Kapısı'nın hafif araç trafiğine açılması kararını Van'daki bu toplantıda aldık ve açıldı o kapı çok şükür. Şimdi hafif araçlar gidip geliyor. Bunun etkilerini turizmde, esnafta hep birlikte görüyoruz. Ağır araçlar için de yol şartlarının iyi olması lazım. Yoksa buna açılmaması için de bir sebep yok. TIR'lar biliyorsunuz belli standartlarla gelip gidiyor. İran tarafından çon engebeli dağlık bir arazi var. Oradaki yolun iyileştirilmesi için de bunu her fırsatta İranlı muhataplarımıza iletiyoruz. Bizim yolumuz güzel. Kapıköy'e kadar yolu yaptık. Bu yol TIR trafiğine de müsait. Ama maalesef İran tarafında 30 kilometre bir yol ağı var. O alanı iyileştirebilirsek, İranlı muhataplarımız bunu yaparlarsa o zaman karşılıklı ticaret, bu TIR trafiği de artmış olacak ve Van'ın hakikaten çok önemli bir yere geleceğini hep birlikte görmüş olacağız. İran'la ticaret bugün maalesef virüsten dolayı geçici olarak tabi ki kapılar kapandı; ama bu belli bir noktadan sonra sona erecek inşallah. Tekrar bu kapılar açılacak. İran'dan ne kadar çok turist geldiğini biliyoruz. Bunun Van'ın ticari hayatına etkilerini biliyoruz. Her iki ülkenin de bundan büyük faydası var."
İran'ın Hoy kentinde meydana gelen 5.9'luk depremin Van'ın Başkale ilçesine bağlı 4 mahallede büyük yıkıntılara ve can kayıplarına neden olduğunu anlatan AK Parti'li Yılmaz, şöyle konuştu:
"Bir tarafında da komşu ülke İran'da ölümlere neden olan koronavirüs sıkıntılara neden oldu. Sınırda bulunan kapıların geçici süre kapatılması da belli sıkıntılar oluşturdu. Bütün bunlardan dolayı Van'a ve Vanlılara geçmiş olsun diyoruz. İnşallah tüm bunları aşacağız. Devletimiz, hükümetimizin yetkilileri hem yaşanan çığ felaketinde hem depremde sürekli Van'daydı. Ben huzurunuzda sayın bakanlarımıza ve kurumlarımıza da şükranlarımı sunuyorum. Hükümetlerimiz dönemlerinde yönetmenliklere göre yapılan yapılar hiçbir zarar görmediler. Ama daha eskiden yapılan konutlar maalesef depremin etkilerini çok daha ağır şekilde hissetmiş oldular. Dolayısıyla bir afet olduğunda bütün tartışmaları bir tarafa bırakıp öncelikle acil müdahaleler yapmak gerekiyor. Acil müdahalelerde gerçekten Türkiye dünyanın en iyi ülkelerinden bir tanesi. Bunu yaşadığımız son depremlerde de daha net bir şekilde görüyoruz. Dünyada herhalde Türkiye ile yarışacak çok az ülke vardır."DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ
2020-02-27 13:24:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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