Kapıköy Gümrük Kapısı'na sahra hastanesi kuruluyor (2)

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İRANLILAR ÜLKELERİNE DÖNMEYE DEVAM EDİYOR

Van'ın Saray ilçesinde bulunan Kapıköy Sınır Kapısı, giriş-çıkışlara kapatılıp, tedbirler en üst seviyeye çıkartılırken, daha önceden gelen İranlılar ülkelerine dönmeye devam ediyor. Kapıya gelen İranlılar, yapılan pasaport kontrolunun ardından ülkelerine geçiyor. DHA-Genel Türkiye-Van Gülay KUYUCU

2020-02-27 15:44:15



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