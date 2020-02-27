Kapıköy Gümrük Kapısı'na sahra hastanesi kuruluyor (3)

Koronavirüste işe yarayan tek bir ilaç olduğu açıklandı!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



KURULUM TAMAMLANDI, BAKAN İNCELEDİ

Giriş çıkışlara kapatılan Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrük Kapısı'nda dünden biri sürdürülen çalışmaların ardından sahra hastanesinin kurulumu tamamlandı. Sahra hastanesinin tamamlanmasının ardından İran'daki Türk vatandaşları bu hastanede 14 gün gözlem altında tutulacak. Şüpheli olanlar Van'daki özel hastaneye alınmaları sağlanacak. Bölgede bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da bu hastanede incelemelerde bulunuyor. DHA-Genel Türkiye-Van Gülay KUYUCU-Orhan AŞAN

2020-02-27 16:01:48



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.