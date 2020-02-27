Erciş’te ev yangını: 4 kişi dumandan etkilendi

Van'ın Erciş ilçesinde bir evde çıkan yangında anne ile 3 çocuğu dumandan etkilendi.

Edinilen bilgiye göre yangın, ilçeye bağlı Çelebibağı Mahallesi’nde meydana geldi. Gelen ihbar üzerine Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı Erciş Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Kısa sürede yangına müdahale eden ekipler, evde bulunan ve dumandan etkilenen Aygül Cengiz ile çocukları Ebrar, Derinsu ve Batuhan Cengiz, ambulansla Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 1 araç ve 3 personel müdahale edilen yangında evin büyük bir kısmı zarar görerek kullanılmaz hale geldi.

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