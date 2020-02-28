Van’da 3.8 büyüklüğünde deprem

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Van’ın Tuşba ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD Başkanlığından yapılan açıklamada, bugün saat 09.16 sıralarından merkez üstü Tuşba ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem olduğu belirtildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ve mal kaybı yaşanmadığı bildirildi.

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