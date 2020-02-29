Van'da İdlib şehitleri için gıyabi cenaze namazı kılındı

Suriye'nin İdlib kentinde Esad rejiminin hava saldırısı sonucu şehit olan 33 Türk asker için Van'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

Suriye'nin İdlib kentinde Esad rejiminin hava saldırısı sonucu şehit olan 33 asker için Van Sivil Dayanışma İnisiyatifi (SDİ) öncülüğünde gıyabi cenaze namazı kılındı. Van Sivil Dayanışma İnisiyatifi öncülüğünde, İdlib’de Esad rejiminin hava saldırısı sonucu şehit olan 33 asker için gıyabi cenaze namazı kıldırıldı. Van Beşyol güzergahında bulunan Hazreti Ömer Camisi'nde kılınan öğlene namazı sonrası yüzlerce vatandaş katılımıyla şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı. Duaların okunmasının ardından bir açıklama yapan SDİ Dönem Sözcüsü Cevdet Arvas, birlik ve beraberlik mesajı verdi.



“Müslümanın Müslümandan başka dostu yoktur”

Arvas, “Yıllardır orta doğuda emperyalist güçler tarafından verilen bir savaş var, emperyalist güçler vekâlet savaşlarını tamamen İslam ülkeleri üzerinde görüyorlar. Biz Van SDİ olarak bunu söylemek istiyoruz biran önce İslam birliğinin kurulması yönünde İslam ülkelerinin bir çalışma içeresine girmeleri gerekiyor. Hiçbir zaman ne Amerika, ne Rusya, ne Çin, ne de İngiltere Müslümanlara dost olmamıştır, dün olmadığı gibi bugünde olmayacaktır” dedi.



"Çanakkale’de olduğu gibi birlikte gelecek nesillerimize huzurlu bir ülke bırakacağız”

Suriye’de 9 yıldır sürdürülmekte olan bir savaşın olduğunu ifade eden Arvas, “Türkiye olarak kendi sınır güvenliğimizi korumak için ve bu ateşin ülkemize sıçramaması için gereken bütün tedbirlerimizi devlet olarak almak zorundayız. Kendi güvenliğimizi sağlamak için gerekli tedbirler alınırken, idlib’te rejim güçleri tarafından Mehmetçiklerimiz saldırıya uğramışlardır. Biz devlet olmanın bedelini her zaman vermenin bilincindeyiz. Nasıl ki Çanakkale de başarılı bir şekilde anlımızın akıyla kanımızla bedel ödeyerek bu işin içinden çıktıysak, bu günde, bu emperyalist güçlere karşı tek millet olarak tek vücut haline varıp Çanakkale’de olduğu gibi bu günde gelecek nesillerimize evlatlarımıza güzel, huzurlu bir ülke bırakma çabasına gireceğiz” diye konuştu.



“Bizi bir birimize karşı düşürmek isteyenlere karşı uyanık olalım"

“Bizi birimize karşı düşürmek isteyenlere karşı uyanık olalım” diyen Arvas, “Devlet olmanın bedelleri dün olduğu gibi bu günde vardır. Özellikle menfur saldırıda şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza Allah'tan acil şifalar diliyoruz, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyoruz. Van SDİ olarak özellikle çağrımız bütün İslam ülkelerine ‘ne olur artık emperyalistlerin ekmiş oldukları nifak tohumlarına engel olalım. Bizi bir birimize düşürmek isteyenlere karşı uyanık olalım, biz Müslümanlar olarak mezhep savaşları değil, Kelimetullah için var olmamızın bilincine varalım bir an önce İslam birliğinin kurulması için çaba gösterelim” şeklinde konuştu.

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