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Van’da STK ve oda başkanlarından İdlib açıklaması

İHA

Van'da bir araya gelen oda başkanları ve sivil toplum kuruluşları, düzenledikleri ortak basın açıklamasıyla İdlib'te yapılan hain saldırıyı kınadı.

Van’da STK ve oda başkanlarından İdlib açıklaması

Van’da bir araya gelen oda başkanları ve sivil toplum kuruluşları, düzenledikleri ortak basın açıklamasıyla İdlib’te yapılan hain saldırıyı kınadı.
Van TSO’da düzenlenen ortak basın toplantısında basın metnini okuyan Van Esnaf Sanayi Kooperatifler (VESKOB) Başkanı Ömer Doğan, Regaip Kandili gecesinde Suriye’den gelen acı haber ile yüreklerinin dağlandığını ifade etti. Doğan, “İdlib’de gözetleme noktalarımızdan birine, rejim destekli Rusya güçleri tarafından yapılan hava saldırısı sonucu 33 askerimiz şehit edilmiş, çok sayıda askerimiz ise yaralanmıştır. Acımız çok büyüktür. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, milletimize başsağlığı sabır ve metanet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz” dedi.
İdlib’te yaşam mücadelesi veren sivilleri bölgeden çıkarmak ve hakimiyet kurmak isteyen rejim güçlerinin, her gün çok daha büyük katliamlara neden olduğunun altını çizen Doğan, “Bunu yaparken Suriye’de çıkarları bulunan devletlerden büyük destek görmektedir. Ülkemiz diplomatik kanallarla mazlumların yaşamlarını güvence altına almak ve İdlib’te bir güvenlik koridoru oluşturmak amacıyla girişimlerde bulunmuş ve bunu ilk etapta sağlamıştır. Yapılan anlaşmalara uymayarak güvenlik koridorunu taciz eden rejim güçlerini engellemek için silahlı kuvvetlerimiz bölgede konuşlanmıştır. Her geçen gün daha da ağır bir yıkıma sürüklenen Suriye’den ülkemize yapılan saldırıları önlemek amacıyla bölgede bulunan askerlerimize yapılan saldırı, hiçbir gerekçeyle kabul edilir bir durum değildir. Bütün dünya Türkiye’nin barış ve insan odaklı çabalarına yardımcı olacağına, yaşanan zulmün son aşamasında İdlib’e sığınan milyonlarca mazlum insanın çaresizce katledilmesini, alçak bir sessizlikle izlemiştir” ifadelerini kullandı.
Emperyalizmin; her alanda gelişerek güçlenen Türkiye’yi yüzyıl önce İstiklal Harbinin verildiği dönemin şartlarına benzer bir imkânsızlığa mahkûm edip, bölgeden dışlamak, bir oyun ve paylaşım planı ile bölgenin haritasını yeniden çizmek istediğini belirten Doğan, “Ancak Türkiye, yüzyıl öncesinin Türkiye’si değildir. Artık bölgede büyük bir güçtür. Geldiğimiz bu aşamada, Türkiye’nin kabul etmediği hiçbir çözüm yaşama ve uygulanma şansı bulamayacaktır. Türkiye en yüksek seviyeden bu kararlılığın mesajını vermiştir. Türkiye katillere gereken cevabın verileceğini, alçakça saldırının hemen akabinde belirlenen hedefleri ateş altına alarak göstermiştir. Şeytani oyun planlayanlarının planları başına geçirilecektir. Milli güvenliğimizi, hak ve hukukumuzu ve masum insanların can güvenliğini korumak için terör devletine karşı sürdürdüğümüz mücadele sonuç alınıncaya kadar devam etmelidir, edecektir. Bu saldırıyı yapanlar da, saldırganları destekleyen ve cesaretlendirenler de hak ettikleri cevabı mutlaka alacaklardır. Askerlerimize saldırarak amaçlarına ulaşacaklarını sananlar, kendileri için nasıl bir son hazırladıklarını göreceklerdir. Bizlerde Van sivil toplum örgütleri olarak görüş ayrılıklarımızı bir kenara bırakarak devletimizin yanında olduğumuzu kamuoyunun bilmesini istiyoruz. Gün birlik ve beraberlik günüdür. Gün 83 milyonla gerçek bir millet olduğumuzun bilinciyle bayrağımızın altında, kahraman askerimizin yanında yer alma, milli duygular ve idealler etrafında kenetlenme, birliğimizi pekiştirme günüdür. Şehitlerimize tekrar Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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