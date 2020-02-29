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Vali Bilmez, depremde hasar gören 8 mahalleye geçmiş olsun ziyaretinde bulundu

İHA

Van'ın Başkale ilçesinde sınırdaki mahallelerde yıkıma neden olan depremden sonra Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in depremzedeleri ziyaretlerini sürdürüyor.

Van'ın Başkale ilçesinde sınırdaki mahallelerde yıkıma neden olan depremden sonra Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’in depremzedeleri ziyaretlerini sürdürüyor.
Sabah saatlerinde depremde hasar gören mahallere gitmek üzere Başkale’ye giden Vali Bilmez, sırasıyla Albayrak, Ortayazı, Konuksayar, Kocaköy, Yavuzlar, Yanal, Evbakan ve Bilgeç Mahallelerini tek tek ziyaret edip mahalleliyle bir araya geldi. Vali Bilmez, ilk önce Albayrak yol ayrımında bulunan Bebleşin Karakolunda yardım yönlendirme Merkezi’nde çalışanlarla bir araya geldi. Burada bir süre çalışanlarla sohbet edip son durum hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Bilmez, buradan Albayrak Mahallesine geçerek mahalleliyle köy meydanında buluştu. Burada yetkililerden bilgi alan Vali Bilmez, mahallilere geçmiş olsun dileklerinde bulunarak Ortayazı Mahallesine geçti. Taziye evinde mahalleliyle bir araya gelen Vali Bilmez, depremden dolayı geçmiş olsun dileklerini iletti. Depremde hasar gören evlerin tespiti için uzman ekiplerin her mahallede çalıştığını ifade eden Vali Bilmez, depremde daha çok hasarın ve ölümün olduğu mahallelerde olduklarını yaraları sardıktan sonra da depremde az hasar gören mahallere ziyaret gerçekleştiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Elazığ ve Malatya’da ne yapılmışsa Van’da da aynısı yapılması için talimat verdiğini ifade eden Vali Bilmez, mahallelerde özveriyle çalıştıklarını söyledi.
Daha sonra Konuksayar, Kocaköy, Yavuzlar, Yanal, Evbakan ve Bilgeç mahallelerine de birer ziyaret gerçekleştiren Vali Bilmez, burada mahalleliye depremin ilk gününden bu yana özveriyle çalıştıklarını, vatandaşın mağdur olmaması adına mesai gözetmemeksizin 7/24 çalıştığını söyledi. Devletin depremin ilk gününden bu yana vatandaşın yanında olduğunu ve bundan sonraki süreçte atılacak adımları tek tek anlatan Vali Bilmez, mahalleliye de sağduyulu davranışları için teşekkür etti. Mahalle muhtarları ise mahallelinin talep ve isteklerini Vali Bilmez’e bildirerek, soğuk havada mağdur olmadıkları için ve bundan sonraki süreçte devletin atacak adımları için teşekkür etti. Mahalle ziyaretlerini tamamlayan Vali Bilmez, 6.Hudut Tugayı Albayrak Komutan Yardımcılığını ziyaret ederek, askeri personele depremde göstermiş oldukları fedakar ve azimli davranış ve yardımlarından dolayı teşekkür ederek memnuniyetini bildirdi. 6.Hudut Tugay Albayrak Komutan Yardımcılığı yerleşkesinde depremde hasar gören mahalleler için yemek yapan Kızılay çalışanlarına memnuniyetine dile getiren Vali Bilmez, çalışanlara kolaylıklar diledi. Son olarak Başkale Kaymakamlığı kriz merkezine giden Vali Bilmez, son durum değerlendirmesi yaptı.
Vali Bilmez’e ziyarettinde Ak Parti Van Milletvekili Abdullahat Arvas, Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, 6. Hudut Tugay Komutan Vekili Albay İlker Ertuğrul, Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, AFAD ve UMKE yetkileri eşlik etti.

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