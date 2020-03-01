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Depremden etkilenen mahallelere ‘geçmiş olsun’ ziyareti

İHA

– Van Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, depremin yıkıma neden olduğu 6 mahalleyi tek tek ziyaret ederek vatandaşların sorun ve taleplerini dinliyor.

Depremden etkilenen mahallelere ‘geçmiş olsun’ ziyareti

– Van Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, depremin yıkıma neden olduğu 6 mahalleyi tek tek ziyaret ederek vatandaşların sorun ve taleplerini dinliyor.
Kaymakam Solak, ilk önce Başkale Kriz Merkezinde AFAD, Kızılay ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri ile bir araya geldi. Burada durum hakkında yetkililerden bilgi alan Kaymakam Solak, daha sonra Yurttepe Mahallesi’ne geçerek mahalleliyle buluştu. Mahallilere ‘geçmiş olsun’ dileklerinde bulunarak Uğurlu Mahallesi’ne geçen Kaymakam Solak, taziye evinde vatandaşla bir araya geldi. ‘Geçmiş olsun’ dileklerini ileterek hasar gören evlerin tespiti için uzman ekiplerin her mahallede çalıştığını ifade eden Kaymakam Solak, depremde daha çok hasarın ve ölümün olduğu mahallelerde olduklarını, yaraları sardıktan sonra da depremde az hasar gören mahallere ziyaret gerçekleştiğini belirtti.
Daha sonra Saçan Mahallesi’ne ziyaret gerçekleştiren Kaymakam Solak, burada mahalleliye depremin ilk gününden bu yana özveriyle çalıştıklarını, devletin tüm imkânlarının seferber edildiğini ve vatandaşın mağdur olmaması adına mesai gözetmemeksizin 7/24 çalıştıklarını söyledi. Devletin tüm imkânlarıyla Başkale halkının yanında olduğunu dile getiren Solak, yıkımın olduğu mahallelere yardıma koşan ve sağduyulu davranan vatandaşlara da teşekkür etti.
İlçeye dönen Kaymakam Solak, Başkale ilçe merkezinde bulunan Yardım Toplama ve Dağıtım Merkezi’ndeki çalışmaları yerinde inceledi. Yetkililerden son durum hakkında bilgi alan Kaymakam Asım Solak’a ziyaretinde 6. Hudut Tugay Komutanı Piyade Albay İlker Ertuğrul, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Volkan Kocatürk de eşlik etti.

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