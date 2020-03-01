Erciş Gençlik Belediye Spor ilk maçtan galip ayrıldı

Van’ın Erciş Gençlik Belediye Spor ilk maçında Çaldıran Spor’u kendi seyircisi önünde 41 yenerek PlayOff Grubu Bal Ligine yükselme maçında üç puan alarak liderliğe yükseldi.

Erciş Şehir Stadında karşı karşıya gelen her iki takım, ellerinde ‘Aziz Milletimizin Başı Sağ Olsun’ pankartıyla sahaya çıkarken, seyirciler ise tribünlerde ellerindeki Türk bayraklarıyla Mehmetçiğe destek verdi. İlk yarının birinci çeyreğinde rakip takım penaltıdan 10 öne geçtikten sonra atağa geçen Erciş Gençlik Belediye Spor futbolcuları attığı golle soyunma odasına beraberlikle girdi.

İkinci yarıya fırtına gibi başlayan Erciş Gençlik Belediye Spor, 90 dakika sonucunda 3 gol daha atarak rakibini 41 gibi net bir skorla geçip grubunda liderliğe yükseldi.

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