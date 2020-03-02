Başkale'de çığ nedeniyle kapanan mahalle yolu ulaşıma açıldı

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VAN, (DHA)VAN'ın Başkale ilçesinde düşen çığ nedeniyle kapanan Esenyamaç Mahallesi'nin yolu, yapılan temizlik çalışmasının ardından ulaşıma açıldı.

Başkale ilçesinde depremde etkilenen Esenyamaç Mahallesi yoluna dün çığ düştü. Ulaşıma kapanan yol için Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri yoğun bir çalışma başlattı. Bir dozer ve bir ekskavatör ile yapılan çalışmayla kar kütlesi temizlenerek, yol yeniden ulaşıma açıldı.DHA-Genel Türkiye-Van VAN-DHA

2020-03-02 11:28:08



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