Muş Belediyesi mart ayı meclis toplantısı yapıldı

Muş Belediyesinin mart ayı meclis toplantısı, Belediye Başkanı Feyat Asya başkanlığında gerçekleştirildi.

2020 yılının üçüncü ay meclis toplantısı yapıldı. Belediye Başkanı Feyat Asya’nın yönettiği meclis toplantısında, belediyenin çalışmaları hakkında meclis üyelerini bilgilendirdi. Konuşmasına son günlerde sosyal medya üzerinden yapılan asılsız paylaşımlara tepki göstererek başlayan Başkan Asya, “Öncelikle son üç günde şahsıma ve kurumumuza yapılan mesnetsiz, haksız ve hukuksuz paylaşımları şiddetle kınıyorum. Mensubu olduğumuz din gereğince, bugüne kadar mezhep, meşrep, aidiyet, din, dil ve ırk ayrımı yapmaksızın gerçekleştirmiş olduğumuz cenaze hizmetlerini aynı anlayışla sürdürmenin gayreti içinde olduk. Aracımız, havalimanından bir cenazeyi alarak Varto’ya doğru yola çıkmış. Varto’ya 56 kilometre kala şoför ilgili başkan yardımcısı ile irtibata geçerek aracın arızalandığı belirtilmiştir. Yaşanan bu olay üzerine başkasının cenazesi üzerinde politika yapmanın çirkinliğini huzurlarınızda kınar, durumun bu şekilde cereyan ettiğini bilmenizi isterim” dedi.

Şubat ayı içerisinde yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Başkan Asya, “Kıymetli arkadaşlar, geçmiş ay içerisinde de rutin çalışmalarımızın yanı sıra projelerimizin takibi ile ilgili bir dizi ziyaretler gerçekleştirdik. Valimiz ve milletvekilimiz ile birlikte 4 gün Ankara’da ilgili yatırımcı kuruluşlara gitmek üzere projelerimizin beklediği her bakanlığa ve bağlı kurumlarına ziyaretlerde bulunduk. Verimli görüşmeler yaptığımızı özellikle belirtmek isterim. Hepimizin hayali ve hasreti olan Alparslan2 Barajından içme suyu temini projemizin yatırım programına alınmasının ardından zaman kaybetmeden Tarım ve Orman Bakanlığımıza giderek Bakan Yardımcımız Fatih Metin ziyaret edip sürecin hızlandırılması talebinde bulunduk. Değerli Bakanımızın durumun aciliyetinin farkında olduğunu belirterek, 2 hafta içerisinde ihale tarihinin bizlere bildirileceğinin müjdesini verdi. Adalet Bakanımız Abdulhamit Gül’ü ziyaretimizde gerek ilimizin gerekse ilçelerimizdeki yeni adalet saraylarının yatırım programına alındığını ve bu yıl içinde de çalışmaların başlanacağı müjdesini verdi” ifadelerini kullandı.

“Gençlik ve Spor Bakanımız Muharrem Kasapoğlu’nu ziyaretimizde seçim vaatlerimiz arasında bulunan Kurtik Dağı Teleferik Projemiz hakkında görüşme imkanı bulduk” diyen Başkan Asya, “Kar şehri olan Muş’umuzu kayak merkezi haline getirmek üzere talebimizi ilettik. Akabinde mahallelerimizde yaptığımız semt sahaları ve spor kompleksleri için Bakanımızın desteklerini aldık. Aynı şekilde inşaat çalışmaları devam eden yeni stadyumun da bir an önce bitirileceğini belirttiler. Millet Bahçesi Projesinin uygulanacağı mevcut stadyumun da yer teslimi ilgili firmaya yapıldı. Çalışmalara kısa bir sürede başlanacak. Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy’u ziyaretimizde de önceki yıllar gerekli çalışmaları başlattığımız Tarihi Muratpaşa Camimizin aslına uygun şekilde yapılması ve Ulu Cami ile Hacı Şeref Camileri arasındaki WC, abdesthane ve gasilhanenin yapılması üzerine görüştük. Ayrıca tarihi çarşı sağlıklaştırma projemiz kapsamında Müştak Baba Türbesinin Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından tescilli bir yapı haline getirilmesi için mutabakata vardık. Milli Savunma Bakanlığı’nda Bakan Yardımcımız Şuayp Alpay’ı ziyaretimizde ise atış alanındaki yolların ve bazı arsa tahsisleri ile ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Söz konusu yolun açılacağı talimatını vereceğini bizlere söyledi. Diyanet İşleri Başkanlığı ziyaretimizde ise İmamı Şafii Camiinin tamamlanması için yardım talebimiz oldu. Bunların haricinde geçmiş ay içerisindeki rutin çalışmalarımız devam etti. Ekiplerimiz karla mücadele çalışmalarını sürdürüyorlar. Bu duygu ve düşüncelerle mart ayı meclis toplantımızda alacağımızın kararların hayırlara vesile olmasını diliyorum.”

Başkan Asya’nın konuşmasının ardından toplantı meclise havale edilen evrakların görüşülmesi ile sona erdi.

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