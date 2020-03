Tuşba Belediye Meclisi İdlib’deki hain saldırıyı kınadı

Van’ın Tuşba Belediye Meclisi AK Parti Grubu, 27 Şubat 2020 tarihinde Suriye’nin İdlib bölgesinde görev yapan Silahlı Kuvvetlerimize yönelik gerçekleştirilen hain saldırıyı kınayarak, “Acımız büyüktür, ancak millet olarak bu acı günü asla unutmayacağız” dediler.

Tuşba Belediye Meclisi Mart Ayı Olağan Toplantısı, Belediye Başkanı Salih Akman başkanlığında gerçekleşen ilk oturum ile başladı. Başkan Akman, gündem maddelerine geçmeden önce merkez üssü İran’ın Khoy kenti olan 5.9 büyüklüğündeki depremde Van’ın Başkale ilçesinde hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet ve yaralılara da acil şifalar diledi.

Daha sonra söz alan AK Parti Grubu Sözcüsü Sıracettin Ünlü, Tuşba Belediyesi AK Parti Grubu adına 27 Şubat 2020 tarihinde Suriye İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde görev alan Silahlı Kuvvetlerimize yönelik gerçekleştirilen ve 34 askerin şehit olduğu hain saldırıyı kınadı. Acının büyük olduğunu, ancak millet olarak bu acı günü asla unutmayacaklarını ifade eden Ünlü, “Kahraman Ordumuz, kendisine verilen görevleri her zaman olduğu gibi bundan sonra da üstün başarıyla gerçekleştirecektir. Kahraman Ordumuz; Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarıyla terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde vermiş. Nitekim kahraman askerlerimiz ‘Bahar Kalkanı Harekatı’yla da bunlara misliyle cevap verdi ve vermeye de devam etmektedir” dedi.

Bugün gelinen noktada her türlü ihtilafı ve siyasi düşünceyi bir kenara bırakarak ülkemiz, milletimiz ve mazlumlar için kenetlenmeleri gerektiğini dile getiren AK Parti Grup Sözcüsü Sıracettin Ünlü, “Bugün burada Tuşba Belediye Meclisi olarak Suriye’de zalimlerin zulmüne engel olmak ve barışı tesis etmek için devletimizin atacağı her türlü adımı koşulsuz ve şartsız desteklememiz gerekir” ifadelerini kullandı.

Tuşba Belediyesi AK Parti Grubu olarak bu alçak saldırıyı şiddetle ve nefretle kınadıklarını da vurgulayan Ünlü, “Şehit olan Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı, yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyoruz. Kahrolsun Esed rejimi, kahrolsun terör örgütleri ve destekçileri, Varolsun Kahraman Ordumuz” şeklinde konuştu.

