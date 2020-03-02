Lokman Aslan: “Türkiye, tür zengini bir ülkedir”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Lokman Aslan: “Türkiye, tür zengini bir ülkedir”

İHA

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, ülkemizin gerek hayvan gerekse bitki çeşitliliği yüksek olan bir coğrafya olduğunu belirterek, "Van Gölü Havzasında 41 memeli, 232 kuş, 16 balık, 5 çift yarasa ve 25 sürüngen türü yaşamaktadır" dedi.

Lokman Aslan: “Türkiye, tür zengini bir ülkedir”

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, ülkemizin gerek hayvan gerekse bitki çeşitliliği yüksek olan bir coğrafya olduğunu belirterek, “Van Gölü Havzasında 41 memeli, 232 kuş, 16 balık, 5 çift yarasa ve 25 sürüngen türü yaşamaktadır” dedi.
Açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Lokman Aslan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 20 Aralık 2013 tarihindeki 68. oturumunda yaban hayatının özgün değerleri ve etrafında örülü yaşam ağının sürdürülebilir kalkınmaya ve insanların refahına sağladığı katkıya dikkat çekmek için 3 Mart’ı Dünya Yaban Hayatı Günü ilan ettiğini hatırlattı. 3 Mart tarihinin aynı zamanda Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşmesi’nin (CITES) 1973 yılında imzalandığı gün olması sebebiyle özel bir anlam taşıdığını dile getiren Prof. Dr. Lokman Aslan, “Ülkelerarası işbirliğini güçlendiren bu sözleşme ile nesli tehlike altındaki türlerin uluslararası ticaretinin kontrol altında tutulması ve türlere yönelik suçların önlenmesi amaçlanıyor. Ülkemiz de son yıllarda doğaya ve yaban hayatına olan ilgi artmakla birlikte, bir taraftan ekonomik kaygılarla yine insan eliyle önemli zararlar verilmektedir. Ülkemiz gerek hayvan gerekse bitki çeşitliliği yüksek olan bir coğrafyadır. Bu zenginliğin korunması, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakılması açısından hayatidir” dedi.

“Van Gölü Havzası’nda 41 memeli, 232 kuş, 16 balık ve 25 sürüngen türü yaşamaktadır”
Ülkemizin coğrafi yapısı, konumu ve çeşitli ekolojik şartlarıyla önemli özellikler taşıdığını söyleyen Prof. Dr. Lokman Aslan, “Bu özelliği ile büyük bir kıtanın belirgin karakterini, küçük ölçekte de olsa toprakları üzerinde bulundurmaktadır. Yurdunuz sahip olduğu iklim, topografik özellikleri ve korunmuş alanlarıyla dünyada sadece ülkemizde bulunan binlerce canlı türünü barındırmakta, birçok canlı türü için de hayatını sürdürebileceği son merkez olmaktadır. Ülkemiz yaklaşık 11 bin bitki, 132 memeli, 457 kuş türü ile tür zengini bir ülkedir. Van Gölü Havzası’nda 41 memeli, 232 kuş, 16 balık ve 25 sürüngen türü yaşamaktadır. Bunun için her kesime büyük mesuliyetler düşmektedir” diye konuştu.

“Van Gölü Havzası’nda da endemik, nesli tehlikede ve tükenmekte olan çok sayıda bitki ve hayvan bulunmaktadır”
Yetkililerin yaban hayatına ilişkin daha etkili önlemler alması, gerek kaçak olarak yurt dışına götürülen türler gerekse ülkemize sokulan türlerle ilgili düzenlemeler yapması gerektiğini de belirten Lokman Aslan, şöyle devam etti:
“Sulak alanlar, yeryüzünün en zengin ve en üretken ekosistemlerini oluşturmaktadır. Bu alanlar yöre insanlarına ve ülkenin geneline geniş yelpazede hizmet veren oldukça karmaşık doğal sistemlerdir ve yeryüzündeki başka hiçbir ekosistemle karşılaştırılmayacak ölçüde işlev ve değerlere sahiptir. Sulak alanlar, tropik ormanlardan sonra biyolojik çeşitliliğin en yüksek olduğu ekosistemlerdir. Pek çok tür ve çeşitteki canlı için uygun beslenme, üreme ve barınma ortamı olan sulak alanlar, yalnız bulundukları ülkenin değil tüm dünyanın doğal zenginlik müzeleri olarak kabul edilmektedir. Yaban hayat için önemli olan sulak alanların korunmasına yönelik daha fazla çalışılmalıdır. Dünya Yaban Hayatı Günü bu yıl ‘büyük kediler: tehlike altındaki yırtıcılar’ temasıyla kutlanmaktadır.
Ülkemiz nesli tehlike ve tükenmekte olan birçok bitki ve hayvan türüne ev sahipliği yapmaktadır. Van Gölü Havzası’nda da endemik, nesli tehlikede ve tükenmekte olan çok sayıda bitki ve hayvan bulunmaktadır. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi olarak bu hayvanların korunması için çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Dünya Yaban Hayatı Günü'nü kutluyoruz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kapıköy Gümrük Kapısı'nda 18 Türk vatandaşı gözlem altında
YEREL HABERLER Kapıköy Gümrük Kapısı'nda 18 Türk vatandaşı gözlem ...
`Bahar Kalkanı´ harekatına Van'daki STK´lardan destek
YEREL HABERLER `Bahar Kalkanı´ harekatına Van'daki STK´lardan destek
Arvas’tan tokat gibi cevap AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas: “İftira çirkin olduğu kadar acizliktir”
YEREL HABERLER Arvas’tan tokat gibi cevap AK Parti Van Milletvekili ...
Başkan Ensari sporcuları kabul etti
YEREL HABERLER Başkan Ensari sporcuları kabul etti
Erciş’teki STK’lardan Bahar Kalkanı Harekatı’na tam destek
YEREL HABERLER Erciş’teki STK’lardan Bahar Kalkanı Harekatı’na tam ...
Tuşba Belediye Meclisi İdlib’deki hain saldırıyı kınadı
YEREL HABERLER Tuşba Belediye Meclisi İdlib’deki hain saldırıyı ...
Van’daki STK’lardan Bahar Kalkanı Harekatı’na tam destek
YEREL HABERLER Van’daki STK’lardan Bahar Kalkanı Harekatı’na tam ...
Van Valisi Bilmez, Saray'da depremden etkilenen mahalleleri gezdi
YEREL HABERLER Van Valisi Bilmez, Saray'da depremden etkilenen ...
(Görüntülü) Başkale'de çığ nedeniyle kapanan mahalle yolu ulaşıma açıldı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Başkale'de çığ nedeniyle kapanan mahalle ...
(Özel) Vanlı hekim korona virüsü ilacını bulduğunu iddia etti
YEREL HABERLER (Özel) Vanlı hekim korona virüsü ilacını bulduğunu ...
Başkale'de çığ nedeniyle kapanan mahalle yolu ulaşıma açıldı
YEREL HABERLER Başkale'de çığ nedeniyle kapanan mahalle yolu ulaşıma ...
Muş Belediyesi mart ayı meclis toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Muş Belediyesi mart ayı meclis toplantısı yapıldı
Depremzede çocuklara oyuncak dağıttılar
YEREL HABERLER Depremzede çocuklara oyuncak dağıttılar
Depremin vurduğu mahallenin yoluna çığ düştü
YEREL HABERLER Depremin vurduğu mahallenin yoluna çığ düştü
Vali Bilmez, Saray’da depremden etkilenen mahalleleri gezdi
YEREL HABERLER Vali Bilmez, Saray’da depremden etkilenen mahalleleri ...
Günler sonra enkazdan canlı oğlak çıkarıldı Enkaz kaldırma görevlilerinin dikkati sayesinde kurtarılan oğlak yaşama tutundu
YEREL HABERLER Günler sonra enkazdan canlı oğlak çıkarıldı Enkaz ...
Soğukta kalan hayvanlara anne şefkati
YEREL HABERLER Soğukta kalan hayvanlara anne şefkati
Van’da 112 yerleşim yeri yolu ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Van’da 112 yerleşim yeri yolu ulaşıma kapandı
Meteorolojiden buzlanma ve çığ uyarısı
YEREL HABERLER Meteorolojiden buzlanma ve çığ uyarısı
Erciş Gençlik Belediye Spor ilk maçtan galip ayrıldı
YEREL HABERLER Erciş Gençlik Belediye Spor ilk maçtan galip ayrıldı
Depremden etkilenen mahallelere ‘geçmiş olsun’ ziyareti
YEREL HABERLER Depremden etkilenen mahallelere ‘geçmiş olsun’ ...
Başkan Sabırlı’dan otuz üç şehide ağıt
YEREL HABERLER Başkan Sabırlı’dan otuz üç şehide ağıt
ASRİAD Van Şubesi açıldı AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar: "Paranın dini imanı olmalı"
YEREL HABERLER ASRİAD Van Şubesi açıldı AK Parti Van Milletvekili ...
Van’da 10 yerleşim yeri yolu ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Van’da 10 yerleşim yeri yolu ulaşıma kapandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X