Van'da terör şüphelisi tutuklandı

VAN,(DHA) VAN'ın Erciş ilçesinde, terör örgütü PKK'nın adını kullanarak 'tehditte bulunmak' suçundan gözaltına alınan 1 kişi, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerini deşifre etmeye yönelik çalışmalarını aralıksız sürdüren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erciş ilçesine bağlı Çelebibağ Mahallesi'nde bir kişinin terör örgütü PKK'nın adını kullanarak tehditte bulunduğu ihbarını aldı. Tespit edilen adreste gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Van VAN-DHA
2020-03-03 09:20:44
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