Edremit’te belediye personeli sağlık taramasından geçirildi

Van’ın Edremit Belediyesi bünyesinde çalışan personeller sağlık taramasından geçirildi.

Edremit Belediyesi, iş güvenliği konusundaki eğitimlerini ve uygulamalarını aralıksız sürdürüyor. İnsan Kaynakları Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi bünyesinde çeşitli programlarla personelini hizmet içi eğitimlere tabi tutan Edremit Belediyesi, bu defa da personellerini sağlık taramasından geçirdi. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında gerçekleştirilen sağlık taramasına Edremit Belediyesi bünyesinde görev yapan tüm memur ve işçiler katıldı. Edremit Belediyesi hizmet binasında gerçekleştirilen taramada personele akciğer grafiği, EKG, işitme, solunum, kulak ve kan sayımı testleri yapıldı. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında olası meslek hastalıklarının da önlenmesi amacıyla çalışanlara yönelik gerçekleştirilen sağlık taramasının periyodik olarak tekrarlanacağı belirtildi.

Tüm personelin periyodik olarak sağlık taramasından geçirildiğini ifade ededen Belediye Başkanı İsmail Say, elde edilen bulgularla personellerin varsa sağlık problemleri, erken teşhis ve akabinde uygulanması gereken tedavi tetkikler için bilinçlendirip yönlendirmelerinin yapıldığını belirtti. Personelin sağlığının, kendileri için önemli olduğunu anlatan Başkan Say, “Belediyemiz bünyesinde çalışan personellerimizin 6331 Sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yasası’nın bir gereği olarak sağlık taramaları yapılarak gerekli tahlil ve tetkikleri yapıldı. Testler tamamlandıktan sonra uzman hekimlerimizin kontrolünde neticeleri raporlaştırılıp belediyemize bildirilecektir” dedi.

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