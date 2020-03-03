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3. Van Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Günleri tanıtım toplantısı

İHA

Van'da Anatolia Organizasyon tarafından gerçekleştirilecek olan '3. Van Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Günleri' tanıtım toplantısı yapıldı.

3. Van Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Günleri tanıtım toplantısı

Van’da Anatolia Organizasyon tarafından gerçekleştirilecek olan ‘3. Van Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Günleri’ tanıtım toplantısı yapıldı.
Bir kahvaltı salonunda kentteki ulusal ve yerel basın mensuplarıyla bir araya gelen Anatolia Grup Organizasyon Reklam Tanıtım Limitet Şirketi Yetkilisi Özgür Çelik, fuar hakkında açıklamalarda bulundu. Van’da 3. Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Fuarını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını ifade eden Çelik, “615 Mart tarihleri arasında Van Expo Fuar ve Kongre Merkezinde gerçekleştireceğimiz fuarımız, yöresel ürünler ve el sanatlarının yer aldığı bir fuar olacak. Bu etkinliğimizi 10 büyükşehirde yapıyoruz. Van’dan önce Maraş’ta, ondan önce Denizli ve Ankara’daydık. Bu 10 büyükşehir arasında 3 yıldan beri Van’ı da almış durumdayız. Çünkü Van bizim için önemli bir pazar ve önemli bir şehir olmanın yanında kendimizi evimizde hissettiğimiz bir şehirdir” dedi.
Fuarda 81 ilden gelen tatların yer alacağını dile getiren Çelik, “Trabzon’un peynirinden İzmit’in pişmaniyesine, Ege’nin zeytin ve zeytinyağından Hatay’ın künefesine, Isparta’nın gül ürünlerinden Siirt’in fıstığına, Giresun’un fıstık ezmesinden Hatay’ın nar ekşisi ve baharatına, Gaziantep’in baklavalarına kadar 81 ilin tatları Van’da buluşacak” ifadelerini kullandı.
Düzenledikleri fuarlarda kalitelerini her geçen yıl daha da arttırdıklarının altını çizen Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Her geçen yıl burada kalitemizi arttırmaya çalışıyoruz. Fuarımızda yine sirk organizasyonumuz olacak. Son iki organizasyonumuzda sirk gösterimi çok ilgi çektiği için sadece hafta sonu değil hafta içi de sirk organizasyonumuzu sürdürmeyi planlıyoruz. Fuarımızda çocuk animasyonları etkinliğimiz de yer alacak. Amacımız her zaman olduğu gibi yine halkımızı 81 ilinden gelen tatlarla buluşturmak. Servislerimiz geçen sene olduğu gibi yine Maraş Caddesi Şişli Öğretmenevi önünden ve Hazreti Ömer Camii karşısından kalkacaktır. Ben fuarın ilimize, bölgemize ve ülkemize hayırlara vesile olmasını diliyor, tüm halkımızı 615 Mart tarihleri arasında düzenleyeceğimiz fuarımıza bekliyorum.”
Tanıtım toplantısı soru cevap ile sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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