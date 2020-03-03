Van’daki dere yataklarında tonlarca çöp toplandı

Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, aşırı yağışlar nedeniyle menfez, mazgal, dere ve yağmur suyu hatlarında temizleme çalışması başlattı. Yürütülen çalışmayla birlikte ekipler, olası su taşkınlarının önüne de geçmeyi hedefliyor.

Van Büyükşehir Belediyesi, Van Gölü ekosistemini korumak ve derelerde meydana gelen kirlenmenin önüne geçmek için harekete geçti. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından başlatılan temizlik çalışmalarında, ilk olarak dere yataklarında bulunan mazgallar çöplerden arındırılırken, suyun akışı rahatlatılarak olası su baskınlarının da önüne geçiliyor.

Yürütülen geniş çaplı temizlik çalışmasıyla birçok dere tonlarca evsel atıktan arındırılıyor.

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